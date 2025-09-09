- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 117
利益トレード:
1 025 (91.76%)
損失トレード:
92 (8.24%)
ベストトレード:
32.12 USD
最悪のトレード:
-49.47 USD
総利益:
3 007.13 USD (326 635 pips)
総損失:
-400.48 USD (35 738 pips)
最大連続の勝ち:
137 (412.48 USD)
最大連続利益:
621.09 USD (132)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
97.72%
最大入金額:
8.50%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
23.19
長いトレード:
529 (47.36%)
短いトレード:
588 (52.64%)
プロフィットファクター:
7.51
期待されたペイオフ:
2.33 USD
平均利益:
2.93 USD
平均損失:
-4.35 USD
最大連続の負け:
10 (-79.10 USD)
最大連続損失:
-93.78 USD (4)
月間成長:
6.37%
年間予想:
78.58%
アルゴリズム取引:
68%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
112.38 USD (13.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.75% (112.38 USD)
エクイティによる:
32.09% (486.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|324
|EURUSD.s
|240
|AUDUSD.s
|182
|AUDCAD.s
|123
|USDCAD.s
|59
|EURJPY.s
|59
|USDJPY.s
|50
|EURCAD.s
|25
|USDCHF.s
|25
|EURGBP.s
|13
|NZDCAD.s
|10
|NZDUSD.s
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD.s
|1.1K
|EURUSD.s
|658
|AUDUSD.s
|370
|AUDCAD.s
|207
|USDCAD.s
|85
|EURJPY.s
|52
|USDJPY.s
|95
|EURCAD.s
|40
|USDCHF.s
|88
|EURGBP.s
|-105
|NZDCAD.s
|43
|NZDUSD.s
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD.s
|107K
|EURUSD.s
|65K
|AUDUSD.s
|37K
|AUDCAD.s
|37K
|USDCAD.s
|12K
|EURJPY.s
|7.6K
|USDJPY.s
|14K
|EURCAD.s
|6.9K
|USDCHF.s
|5.8K
|EURGBP.s
|-8.7K
|NZDCAD.s
|6.1K
|NZDUSD.s
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +32.12 USD
最悪のトレード: -49 USD
最大連続の勝ち: 132
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +412.48 USD
最大連続損失: -79.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ハイブリッド戦略：市場分析 + 最適化されたEA。
短期的な動きを重視し、一貫性を重視して運用します。
着実に利益を上げ、実績を伸ばしています。
常にリスク管理を徹底しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
38 USD/月
646%
3
22K
USD
USD
3.3K
USD
USD
50
68%
1 117
91%
98%
7.50
2.33
USD
USD
32%
1:500
calm down friend, don't trade all in
Disappointing. There’s no logic behind the trades — positions are opened randomly without any analysis and held for far too long, just hoping they turn profitable. This results in heavy losses. No response to direct messages and zero support. After one week of subscribing, I had to unsubscribe with a significant loss. I absolutely do **not** recommend this signal. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
The symbols do not match my broker.