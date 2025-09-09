シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / The Horse
Eloizio Coelho Alves

The Horse

Eloizio Coelho Alves
レビュー3件
信頼性
50週間
3 / 22K USD
月額  38  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 646%
PUPrime-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 117
利益トレード:
1 025 (91.76%)
損失トレード:
92 (8.24%)
ベストトレード:
32.12 USD
最悪のトレード:
-49.47 USD
総利益:
3 007.13 USD (326 635 pips)
総損失:
-400.48 USD (35 738 pips)
最大連続の勝ち:
137 (412.48 USD)
最大連続利益:
621.09 USD (132)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
97.72%
最大入金額:
8.50%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
23.19
長いトレード:
529 (47.36%)
短いトレード:
588 (52.64%)
プロフィットファクター:
7.51
期待されたペイオフ:
2.33 USD
平均利益:
2.93 USD
平均損失:
-4.35 USD
最大連続の負け:
10 (-79.10 USD)
最大連続損失:
-93.78 USD (4)
月間成長:
6.37%
年間予想:
78.58%
アルゴリズム取引:
68%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
112.38 USD (13.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.75% (112.38 USD)
エクイティによる:
32.09% (486.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD.s 324
EURUSD.s 240
AUDUSD.s 182
AUDCAD.s 123
USDCAD.s 59
EURJPY.s 59
USDJPY.s 50
EURCAD.s 25
USDCHF.s 25
EURGBP.s 13
NZDCAD.s 10
NZDUSD.s 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD.s 1.1K
EURUSD.s 658
AUDUSD.s 370
AUDCAD.s 207
USDCAD.s 85
EURJPY.s 52
USDJPY.s 95
EURCAD.s 40
USDCHF.s 88
EURGBP.s -105
NZDCAD.s 43
NZDUSD.s 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD.s 107K
EURUSD.s 65K
AUDUSD.s 37K
AUDCAD.s 37K
USDCAD.s 12K
EURJPY.s 7.6K
USDJPY.s 14K
EURCAD.s 6.9K
USDCHF.s 5.8K
EURGBP.s -8.7K
NZDCAD.s 6.1K
NZDUSD.s 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +32.12 USD
最悪のトレード: -49 USD
最大連続の勝ち: 132
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +412.48 USD
最大連続損失: -79.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

ハイブリッド戦略：市場分析 + 最適化されたEA。

短期的な動きを重視し、一貫性を重視して運用します。

着実に利益を上げ、実績を伸ばしています。

常にリスク管理を徹底しています。
平均の評価:
Nhut Anh Phan
1544
Nhut Anh Phan 2025.09.09 10:53 
 

calm down friend, don't trade all in

Mohammadreza Moradloo
156
Mohammadreza Moradloo 2025.08.15 20:06 
 

Disappointing. There’s no logic behind the trades — positions are opened randomly without any analysis and held for far too long, just hoping they turn profitable. This results in heavy losses. No response to direct messages and zero support. After one week of subscribing, I had to unsubscribe with a significant loss. I absolutely do **not** recommend this signal. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

Mirel Sinanovic
158
Mirel Sinanovic 2025.08.15 12:40   

The symbols do not match my broker.

2025.12.03 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
The Horse
38 USD/月
646%
3
22K
USD
3.3K
USD
50
68%
1 117
91%
98%
7.50
2.33
USD
32%
1:500
