SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / The Horse
Eloizio Coelho Alves

The Horse

Eloizio Coelho Alves
3 comentarios
Fiabilidad
50 semanas
3 / 22K USD
Copiar por 38 USD al mes
incremento desde 2025 646%
PUPrime-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 117
Transacciones Rentables:
1 025 (91.76%)
Transacciones Irrentables:
92 (8.24%)
Mejor transacción:
32.12 USD
Peor transacción:
-49.47 USD
Beneficio Bruto:
3 007.13 USD (326 635 pips)
Pérdidas Brutas:
-400.48 USD (35 738 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
137 (412.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
621.09 USD (132)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
97.72%
Carga máxima del depósito:
8.50%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
23.19
Transacciones Largas:
529 (47.36%)
Transacciones Cortas:
588 (52.64%)
Factor de Beneficio:
7.51
Beneficio Esperado:
2.33 USD
Beneficio medio:
2.93 USD
Pérdidas medias:
-4.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-79.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-93.78 USD (4)
Crecimiento al mes:
6.37%
Pronóstico anual:
78.58%
Trading algorítmico:
68%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
112.38 USD (13.14%)
Reducción relativa:
De balance:
10.75% (112.38 USD)
De fondos:
32.09% (486.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD.s 324
EURUSD.s 240
AUDUSD.s 182
AUDCAD.s 123
USDCAD.s 59
EURJPY.s 59
USDJPY.s 50
EURCAD.s 25
USDCHF.s 25
EURGBP.s 13
NZDCAD.s 10
NZDUSD.s 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD.s 1.1K
EURUSD.s 658
AUDUSD.s 370
AUDCAD.s 207
USDCAD.s 85
EURJPY.s 52
USDJPY.s 95
EURCAD.s 40
USDCHF.s 88
EURGBP.s -105
NZDCAD.s 43
NZDUSD.s 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD.s 107K
EURUSD.s 65K
AUDUSD.s 37K
AUDCAD.s 37K
USDCAD.s 12K
EURJPY.s 7.6K
USDJPY.s 14K
EURCAD.s 6.9K
USDCHF.s 5.8K
EURGBP.s -8.7K
NZDCAD.s 6.1K
NZDUSD.s 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +32.12 USD
Peor transacción: -49 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 132
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +412.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -79.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PUPrime-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Estrategia híbrida: análisis de mercado + Asesor Experto (EA) optimizado.

Opera con base en movimientos a corto plazo, priorizando la consistencia.

Historial creciente con ganancias consistentes.

La gestión de riesgos está siempre presente.
Evaluación media:
Nhut Anh Phan
1544
Nhut Anh Phan 2025.09.09 10:53 
 

calm down friend, don't trade all in

Mohammadreza Moradloo
156
Mohammadreza Moradloo 2025.08.15 20:06 
 

Disappointing. There’s no logic behind the trades — positions are opened randomly without any analysis and held for far too long, just hoping they turn profitable. This results in heavy losses. No response to direct messages and zero support. After one week of subscribing, I had to unsubscribe with a significant loss. I absolutely do **not** recommend this signal. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

Mirel Sinanovic
158
Mirel Sinanovic 2025.08.15 12:40   

The symbols do not match my broker.

2025.12.03 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
The Horse
38 USD al mes
646%
3
22K
USD
3.3K
USD
50
68%
1 117
91%
98%
7.50
2.33
USD
32%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.