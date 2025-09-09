- Cuenta
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 117
Transacciones Rentables:
1 025 (91.76%)
Transacciones Irrentables:
92 (8.24%)
Mejor transacción:
32.12 USD
Peor transacción:
-49.47 USD
Beneficio Bruto:
3 007.13 USD (326 635 pips)
Pérdidas Brutas:
-400.48 USD (35 738 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
137 (412.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
621.09 USD (132)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
97.72%
Carga máxima del depósito:
8.50%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
23.19
Transacciones Largas:
529 (47.36%)
Transacciones Cortas:
588 (52.64%)
Factor de Beneficio:
7.51
Beneficio Esperado:
2.33 USD
Beneficio medio:
2.93 USD
Pérdidas medias:
-4.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-79.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-93.78 USD (4)
Crecimiento al mes:
6.37%
Pronóstico anual:
78.58%
Trading algorítmico:
68%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
112.38 USD (13.14%)
Reducción relativa:
De balance:
10.75% (112.38 USD)
De fondos:
32.09% (486.39 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|324
|EURUSD.s
|240
|AUDUSD.s
|182
|AUDCAD.s
|123
|USDCAD.s
|59
|EURJPY.s
|59
|USDJPY.s
|50
|EURCAD.s
|25
|USDCHF.s
|25
|EURGBP.s
|13
|NZDCAD.s
|10
|NZDUSD.s
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD.s
|1.1K
|EURUSD.s
|658
|AUDUSD.s
|370
|AUDCAD.s
|207
|USDCAD.s
|85
|EURJPY.s
|52
|USDJPY.s
|95
|EURCAD.s
|40
|USDCHF.s
|88
|EURGBP.s
|-105
|NZDCAD.s
|43
|NZDUSD.s
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD.s
|107K
|EURUSD.s
|65K
|AUDUSD.s
|37K
|AUDCAD.s
|37K
|USDCAD.s
|12K
|EURJPY.s
|7.6K
|USDJPY.s
|14K
|EURCAD.s
|6.9K
|USDCHF.s
|5.8K
|EURGBP.s
|-8.7K
|NZDCAD.s
|6.1K
|NZDUSD.s
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +32.12 USD
Peor transacción: -49 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 132
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +412.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -79.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PUPrime-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Estrategia híbrida: análisis de mercado + Asesor Experto (EA) optimizado.
Opera con base en movimientos a corto plazo, priorizando la consistencia.
Historial creciente con ganancias consistentes.
La gestión de riesgos está siempre presente.
calm down friend, don't trade all in
Disappointing. There’s no logic behind the trades — positions are opened randomly without any analysis and held for far too long, just hoping they turn profitable. This results in heavy losses. No response to direct messages and zero support. After one week of subscribing, I had to unsubscribe with a significant loss. I absolutely do **not** recommend this signal. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
The symbols do not match my broker.