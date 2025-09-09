SignaleKategorien
Eloizio Coelho Alves

The Horse

Eloizio Coelho Alves
3 Bewertungen
Zuverlässigkeit
50 Wochen
3 / 22K USD
Wachstum seit 2025 646%
PUPrime-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 117
Gewinntrades:
1 025 (91.76%)
Verlusttrades:
92 (8.24%)
Bester Trade:
32.12 USD
Schlechtester Trade:
-49.47 USD
Bruttoprofit:
3 007.13 USD (326 635 pips)
Bruttoverlust:
-400.48 USD (35 738 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
137 (412.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
621.09 USD (132)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
97.72%
Max deposit load:
8.50%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
23.19
Long-Positionen:
529 (47.36%)
Short-Positionen:
588 (52.64%)
Profit-Faktor:
7.51
Mathematische Gewinnerwartung:
2.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-79.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-93.78 USD (4)
Wachstum pro Monat :
6.37%
Jahresprognose:
78.58%
Algo-Trading:
68%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
112.38 USD (13.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.75% (112.38 USD)
Kapital:
32.09% (486.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD.s 324
EURUSD.s 240
AUDUSD.s 182
AUDCAD.s 123
USDCAD.s 59
EURJPY.s 59
USDJPY.s 50
EURCAD.s 25
USDCHF.s 25
EURGBP.s 13
NZDCAD.s 10
NZDUSD.s 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD.s 1.1K
EURUSD.s 658
AUDUSD.s 370
AUDCAD.s 207
USDCAD.s 85
EURJPY.s 52
USDJPY.s 95
EURCAD.s 40
USDCHF.s 88
EURGBP.s -105
NZDCAD.s 43
NZDUSD.s 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD.s 107K
EURUSD.s 65K
AUDUSD.s 37K
AUDCAD.s 37K
USDCAD.s 12K
EURJPY.s 7.6K
USDJPY.s 14K
EURCAD.s 6.9K
USDCHF.s 5.8K
EURGBP.s -8.7K
NZDCAD.s 6.1K
NZDUSD.s 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +32.12 USD
Schlechtester Trade: -49 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 132
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +412.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -79.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PUPrime-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Hybridstrategie: Marktanalyse + optimierter EA.

Arbeitet mit kurzfristigen Bewegungen und legt den Fokus auf Konsistenz.

Wachsende Erfolgsbilanz mit konstanten Gewinnen.

Risikomanagement ist stets präsent.
Durchschnittliche Bewertung:
Nhut Anh Phan
1544
Nhut Anh Phan 2025.09.09 10:53 
 

calm down friend, don't trade all in

Mohammadreza Moradloo
156
Mohammadreza Moradloo 2025.08.15 20:06 
 

Disappointing. There’s no logic behind the trades — positions are opened randomly without any analysis and held for far too long, just hoping they turn profitable. This results in heavy losses. No response to direct messages and zero support. After one week of subscribing, I had to unsubscribe with a significant loss. I absolutely do **not** recommend this signal. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

Mirel Sinanovic
158
Mirel Sinanovic 2025.08.15 12:40   

The symbols do not match my broker.

2025.12.03 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
