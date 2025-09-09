- Wachstum
Trades insgesamt:
1 117
Gewinntrades:
1 025 (91.76%)
Verlusttrades:
92 (8.24%)
Bester Trade:
32.12 USD
Schlechtester Trade:
-49.47 USD
Bruttoprofit:
3 007.13 USD (326 635 pips)
Bruttoverlust:
-400.48 USD (35 738 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
137 (412.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
621.09 USD (132)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
97.72%
Max deposit load:
8.50%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
23.19
Long-Positionen:
529 (47.36%)
Short-Positionen:
588 (52.64%)
Profit-Faktor:
7.51
Mathematische Gewinnerwartung:
2.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-79.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-93.78 USD (4)
Wachstum pro Monat :
6.37%
Jahresprognose:
78.58%
Algo-Trading:
68%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
112.38 USD (13.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.75% (112.38 USD)
Kapital:
32.09% (486.39 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|324
|EURUSD.s
|240
|AUDUSD.s
|182
|AUDCAD.s
|123
|USDCAD.s
|59
|EURJPY.s
|59
|USDJPY.s
|50
|EURCAD.s
|25
|USDCHF.s
|25
|EURGBP.s
|13
|NZDCAD.s
|10
|NZDUSD.s
|7
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD.s
|1.1K
|EURUSD.s
|658
|AUDUSD.s
|370
|AUDCAD.s
|207
|USDCAD.s
|85
|EURJPY.s
|52
|USDJPY.s
|95
|EURCAD.s
|40
|USDCHF.s
|88
|EURGBP.s
|-105
|NZDCAD.s
|43
|NZDUSD.s
|12
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD.s
|107K
|EURUSD.s
|65K
|AUDUSD.s
|37K
|AUDCAD.s
|37K
|USDCAD.s
|12K
|EURJPY.s
|7.6K
|USDJPY.s
|14K
|EURCAD.s
|6.9K
|USDCHF.s
|5.8K
|EURGBP.s
|-8.7K
|NZDCAD.s
|6.1K
|NZDUSD.s
|1.3K
Bester Trade: +32.12 USD
Schlechtester Trade: -49 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 132
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +412.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -79.10 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PUPrime-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Hybridstrategie: Marktanalyse + optimierter EA.
Arbeitet mit kurzfristigen Bewegungen und legt den Fokus auf Konsistenz.
Wachsende Erfolgsbilanz mit konstanten Gewinnen.
Risikomanagement ist stets präsent.
calm down friend, don't trade all in
Disappointing. There’s no logic behind the trades — positions are opened randomly without any analysis and held for far too long, just hoping they turn profitable. This results in heavy losses. No response to direct messages and zero support. After one week of subscribing, I had to unsubscribe with a significant loss. I absolutely do **not** recommend this signal. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
The symbols do not match my broker.