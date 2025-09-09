시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / The Horse
Eloizio Coelho Alves

The Horse

Eloizio Coelho Alves
3 리뷰
안정성
50
3 / 22K USD
월별 38 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 646%
PUPrime-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 117
이익 거래:
1 025 (91.76%)
손실 거래:
92 (8.24%)
최고의 거래:
32.12 USD
최악의 거래:
-49.47 USD
총 수익:
3 007.13 USD (326 635 pips)
총 손실:
-400.48 USD (35 738 pips)
연속 최대 이익:
137 (412.48 USD)
연속 최대 이익:
621.09 USD (132)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
97.72%
최대 입금량:
8.50%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
23.19
롱(주식매수):
529 (47.36%)
숏(주식차입매도):
588 (52.64%)
수익 요인:
7.51
기대수익:
2.33 USD
평균 이익:
2.93 USD
평균 손실:
-4.35 USD
연속 최대 손실:
10 (-79.10 USD)
연속 최대 손실:
-93.78 USD (4)
월별 성장률:
6.37%
연간 예측:
78.58%
Algo 트레이딩:
68%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
112.38 USD (13.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.75% (112.38 USD)
자본금별:
32.09% (486.39 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD.s 324
EURUSD.s 240
AUDUSD.s 182
AUDCAD.s 123
USDCAD.s 59
EURJPY.s 59
USDJPY.s 50
EURCAD.s 25
USDCHF.s 25
EURGBP.s 13
NZDCAD.s 10
NZDUSD.s 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD.s 1.1K
EURUSD.s 658
AUDUSD.s 370
AUDCAD.s 207
USDCAD.s 85
EURJPY.s 52
USDJPY.s 95
EURCAD.s 40
USDCHF.s 88
EURGBP.s -105
NZDCAD.s 43
NZDUSD.s 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD.s 107K
EURUSD.s 65K
AUDUSD.s 37K
AUDCAD.s 37K
USDCAD.s 12K
EURJPY.s 7.6K
USDJPY.s 14K
EURCAD.s 6.9K
USDCHF.s 5.8K
EURGBP.s -8.7K
NZDCAD.s 6.1K
NZDUSD.s 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +32.12 USD
최악의 거래: -49 USD
연속 최대 이익: 132
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +412.48 USD
연속 최대 손실: -79.10 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PUPrime-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

하이브리드 전략: 시장 분석 + 최적화된 EA

단기적인 움직임에 집중하며 일관성을 유지합니다.

꾸준한 수익으로 실적 성장세를 보이고 있습니다.

상시 리스크 관리를 철저히 하고 있습니다.
평균 평점:
Nhut Anh Phan
1544
Nhut Anh Phan 2025.09.09 10:53 
 

calm down friend, don't trade all in

Mohammadreza Moradloo
156
Mohammadreza Moradloo 2025.08.15 20:06 
 

Disappointing. There’s no logic behind the trades — positions are opened randomly without any analysis and held for far too long, just hoping they turn profitable. This results in heavy losses. No response to direct messages and zero support. After one week of subscribing, I had to unsubscribe with a significant loss. I absolutely do **not** recommend this signal. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

Mirel Sinanovic
158
Mirel Sinanovic 2025.08.15 12:40   

The symbols do not match my broker.

2025.12.03 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
