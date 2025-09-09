- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
1 117
이익 거래:
1 025 (91.76%)
손실 거래:
92 (8.24%)
최고의 거래:
32.12 USD
최악의 거래:
-49.47 USD
총 수익:
3 007.13 USD (326 635 pips)
총 손실:
-400.48 USD (35 738 pips)
연속 최대 이익:
137 (412.48 USD)
연속 최대 이익:
621.09 USD (132)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
97.72%
최대 입금량:
8.50%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
23.19
롱(주식매수):
529 (47.36%)
숏(주식차입매도):
588 (52.64%)
수익 요인:
7.51
기대수익:
2.33 USD
평균 이익:
2.93 USD
평균 손실:
-4.35 USD
연속 최대 손실:
10 (-79.10 USD)
연속 최대 손실:
-93.78 USD (4)
월별 성장률:
6.37%
연간 예측:
78.58%
Algo 트레이딩:
68%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
112.38 USD (13.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.75% (112.38 USD)
자본금별:
32.09% (486.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|324
|EURUSD.s
|240
|AUDUSD.s
|182
|AUDCAD.s
|123
|USDCAD.s
|59
|EURJPY.s
|59
|USDJPY.s
|50
|EURCAD.s
|25
|USDCHF.s
|25
|EURGBP.s
|13
|NZDCAD.s
|10
|NZDUSD.s
|7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD.s
|1.1K
|EURUSD.s
|658
|AUDUSD.s
|370
|AUDCAD.s
|207
|USDCAD.s
|85
|EURJPY.s
|52
|USDJPY.s
|95
|EURCAD.s
|40
|USDCHF.s
|88
|EURGBP.s
|-105
|NZDCAD.s
|43
|NZDUSD.s
|12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD.s
|107K
|EURUSD.s
|65K
|AUDUSD.s
|37K
|AUDCAD.s
|37K
|USDCAD.s
|12K
|EURJPY.s
|7.6K
|USDJPY.s
|14K
|EURCAD.s
|6.9K
|USDCHF.s
|5.8K
|EURGBP.s
|-8.7K
|NZDCAD.s
|6.1K
|NZDUSD.s
|1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +32.12 USD
최악의 거래: -49 USD
연속 최대 이익: 132
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +412.48 USD
연속 최대 손실: -79.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PUPrime-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
하이브리드 전략: 시장 분석 + 최적화된 EA
단기적인 움직임에 집중하며 일관성을 유지합니다.
꾸준한 수익으로 실적 성장세를 보이고 있습니다.
상시 리스크 관리를 철저히 하고 있습니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 38 USD
646%
3
22K
USD
USD
3.3K
USD
USD
50
68%
1 117
91%
98%
7.50
2.33
USD
USD
32%
1:500
calm down friend, don't trade all in
Disappointing. There’s no logic behind the trades — positions are opened randomly without any analysis and held for far too long, just hoping they turn profitable. This results in heavy losses. No response to direct messages and zero support. After one week of subscribing, I had to unsubscribe with a significant loss. I absolutely do **not** recommend this signal. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
The symbols do not match my broker.