Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
654
Kârla kapanan işlemler:
599 (91.59%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (8.41%)
En iyi işlem:
32.12 USD
En kötü işlem:
-49.47 USD
Brüt kâr:
1 630.92 USD (177 027 pips)
Brüt zarar:
-288.76 USD (27 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
137 (412.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
412.48 USD (137)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
93.72%
Maks. mevduat yükü:
8.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
11.94
Alış işlemleri:
247 (37.77%)
Satış işlemleri:
407 (62.23%)
Kâr faktörü:
5.65
Beklenen getiri:
2.05 USD
Ortalama kâr:
2.72 USD
Ortalama zarar:
-5.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-93.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-93.78 USD (4)
Aylık büyüme:
29.52%
Yıllık tahmin:
358.14%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
112.38 USD (13.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.75% (112.38 USD)
Varlığa göre:
32.09% (486.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|154
|EURUSD.s
|119
|AUDUSD.s
|90
|USDCAD.s
|59
|EURJPY.s
|59
|USDJPY.s
|50
|AUDCAD.s
|43
|EURCAD.s
|25
|USDCHF.s
|25
|EURGBP.s
|13
|NZDCAD.s
|10
|NZDUSD.s
|7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD.s
|395
|EURUSD.s
|371
|AUDUSD.s
|169
|USDCAD.s
|85
|EURJPY.s
|52
|USDJPY.s
|95
|AUDCAD.s
|95
|EURCAD.s
|40
|USDCHF.s
|88
|EURGBP.s
|-105
|NZDCAD.s
|43
|NZDUSD.s
|12
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD.s
|40K
|EURUSD.s
|35K
|AUDUSD.s
|16K
|USDCAD.s
|12K
|EURJPY.s
|7.6K
|USDJPY.s
|14K
|AUDCAD.s
|13K
|EURCAD.s
|6.9K
|USDCHF.s
|5.8K
|EURGBP.s
|-8.7K
|NZDCAD.s
|6.1K
|NZDUSD.s
|1.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.12 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 137
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +412.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Hybrid strategy: market analysis + optimized EA.
Operates on short-term movements with a focus on consistency.
Growing track record with consistent profits.
Risk management is always present.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
316%
6
35K
USD
USD
1.8K
USD
USD
36
57%
654
91%
94%
5.64
2.05
USD
USD
32%
1:500
calm down friend, don't trade all in
Disappointing. There’s no logic behind the trades — positions are opened randomly without any analysis and held for far too long, just hoping they turn profitable. This results in heavy losses. No response to direct messages and zero support. After one week of subscribing, I had to unsubscribe with a significant loss. I absolutely do **not** recommend this signal. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
The symbols do not match my broker.