Eloizio Coelho Alves

The Horse

Eloizio Coelho Alves
3 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
6 / 35K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 316%
PUPrime-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
654
Kârla kapanan işlemler:
599 (91.59%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (8.41%)
En iyi işlem:
32.12 USD
En kötü işlem:
-49.47 USD
Brüt kâr:
1 630.92 USD (177 027 pips)
Brüt zarar:
-288.76 USD (27 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
137 (412.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
412.48 USD (137)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
93.72%
Maks. mevduat yükü:
8.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
11.94
Alış işlemleri:
247 (37.77%)
Satış işlemleri:
407 (62.23%)
Kâr faktörü:
5.65
Beklenen getiri:
2.05 USD
Ortalama kâr:
2.72 USD
Ortalama zarar:
-5.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-93.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-93.78 USD (4)
Aylık büyüme:
29.52%
Yıllık tahmin:
358.14%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
112.38 USD (13.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.75% (112.38 USD)
Varlığa göre:
32.09% (486.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.s 154
EURUSD.s 119
AUDUSD.s 90
USDCAD.s 59
EURJPY.s 59
USDJPY.s 50
AUDCAD.s 43
EURCAD.s 25
USDCHF.s 25
EURGBP.s 13
NZDCAD.s 10
NZDUSD.s 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.s 395
EURUSD.s 371
AUDUSD.s 169
USDCAD.s 85
EURJPY.s 52
USDJPY.s 95
AUDCAD.s 95
EURCAD.s 40
USDCHF.s 88
EURGBP.s -105
NZDCAD.s 43
NZDUSD.s 12
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.s 40K
EURUSD.s 35K
AUDUSD.s 16K
USDCAD.s 12K
EURJPY.s 7.6K
USDJPY.s 14K
AUDCAD.s 13K
EURCAD.s 6.9K
USDCHF.s 5.8K
EURGBP.s -8.7K
NZDCAD.s 6.1K
NZDUSD.s 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.12 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 137
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +412.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hybrid strategy: market analysis + optimized EA.

Operates on short-term movements with a focus on consistency.

Growing track record with consistent profits.

Risk management is always present.
Ortalama derecelendirme:
Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2025.09.09 10:53 
 

calm down friend, don't trade all in

Mohammadreza Moradloo
34
Mohammadreza Moradloo 2025.08.15 20:06 
 

Disappointing. There’s no logic behind the trades — positions are opened randomly without any analysis and held for far too long, just hoping they turn profitable. This results in heavy losses. No response to direct messages and zero support. After one week of subscribing, I had to unsubscribe with a significant loss. I absolutely do **not** recommend this signal. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

Mirel Sinanovic
133
Mirel Sinanovic 2025.08.15 12:40   

The symbols do not match my broker.

2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
