Trades:
649
Bénéfice trades:
594 (91.52%)
Perte trades:
55 (8.47%)
Meilleure transaction:
32.12 USD
Pire transaction:
-49.47 USD
Bénéfice brut:
1 617.16 USD (175 645 pips)
Perte brute:
-288.76 USD (27 835 pips)
Gains consécutifs maximales:
137 (412.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
412.48 USD (137)
Ratio de Sharpe:
0.49
Activité de trading:
93.72%
Charge de dépôt maximale:
8.50%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
95
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
11.82
Longs trades:
242 (37.29%)
Courts trades:
407 (62.71%)
Facteur de profit:
5.60
Rendement attendu:
2.05 USD
Bénéfice moyen:
2.72 USD
Perte moyenne:
-5.25 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-93.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-93.78 USD (4)
Croissance mensuelle:
29.12%
Prévision annuelle:
353.37%
Algo trading:
57%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
112.38 USD (13.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.75% (112.38 USD)
Par fonds propres:
32.09% (486.39 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|149
|EURUSD.s
|119
|AUDUSD.s
|90
|USDCAD.s
|59
|EURJPY.s
|59
|USDJPY.s
|50
|AUDCAD.s
|43
|EURCAD.s
|25
|USDCHF.s
|25
|EURGBP.s
|13
|NZDCAD.s
|10
|NZDUSD.s
|7
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD.s
|381
|EURUSD.s
|371
|AUDUSD.s
|169
|USDCAD.s
|85
|EURJPY.s
|52
|USDJPY.s
|95
|AUDCAD.s
|95
|EURCAD.s
|40
|USDCHF.s
|88
|EURGBP.s
|-105
|NZDCAD.s
|43
|NZDUSD.s
|12
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD.s
|38K
|EURUSD.s
|35K
|AUDUSD.s
|16K
|USDCAD.s
|12K
|EURJPY.s
|7.6K
|USDJPY.s
|14K
|AUDCAD.s
|13K
|EURCAD.s
|6.9K
|USDCHF.s
|5.8K
|EURGBP.s
|-8.7K
|NZDCAD.s
|6.1K
|NZDUSD.s
|1.3K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +32.12 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 137
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +412.48 USD
Perte consécutive maximale: -93.78 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Stratégie hybride : analyse de marché + EA optimisé.
Exploitation des mouvements à court terme avec une priorité sur la régularité.
Expérience en croissance et bénéfices constants.
Gestion des risques toujours présente.
calm down friend, don't trade all in
Disappointing. There’s no logic behind the trades — positions are opened randomly without any analysis and held for far too long, just hoping they turn profitable. This results in heavy losses. No response to direct messages and zero support. After one week of subscribing, I had to unsubscribe with a significant loss. I absolutely do **not** recommend this signal. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
The symbols do not match my broker.