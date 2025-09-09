SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / The Horse
Eloizio Coelho Alves

The Horse

Eloizio Coelho Alves
3 avis
Fiabilité
36 semaines
6 / 33K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 313%
PUPrime-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
649
Bénéfice trades:
594 (91.52%)
Perte trades:
55 (8.47%)
Meilleure transaction:
32.12 USD
Pire transaction:
-49.47 USD
Bénéfice brut:
1 617.16 USD (175 645 pips)
Perte brute:
-288.76 USD (27 835 pips)
Gains consécutifs maximales:
137 (412.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
412.48 USD (137)
Ratio de Sharpe:
0.49
Activité de trading:
93.72%
Charge de dépôt maximale:
8.50%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
95
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
11.82
Longs trades:
242 (37.29%)
Courts trades:
407 (62.71%)
Facteur de profit:
5.60
Rendement attendu:
2.05 USD
Bénéfice moyen:
2.72 USD
Perte moyenne:
-5.25 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-93.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-93.78 USD (4)
Croissance mensuelle:
29.12%
Prévision annuelle:
353.37%
Algo trading:
57%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
112.38 USD (13.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.75% (112.38 USD)
Par fonds propres:
32.09% (486.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.s 149
EURUSD.s 119
AUDUSD.s 90
USDCAD.s 59
EURJPY.s 59
USDJPY.s 50
AUDCAD.s 43
EURCAD.s 25
USDCHF.s 25
EURGBP.s 13
NZDCAD.s 10
NZDUSD.s 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.s 381
EURUSD.s 371
AUDUSD.s 169
USDCAD.s 85
EURJPY.s 52
USDJPY.s 95
AUDCAD.s 95
EURCAD.s 40
USDCHF.s 88
EURGBP.s -105
NZDCAD.s 43
NZDUSD.s 12
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.s 38K
EURUSD.s 35K
AUDUSD.s 16K
USDCAD.s 12K
EURJPY.s 7.6K
USDJPY.s 14K
AUDCAD.s 13K
EURCAD.s 6.9K
USDCHF.s 5.8K
EURGBP.s -8.7K
NZDCAD.s 6.1K
NZDUSD.s 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +32.12 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 137
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +412.48 USD
Perte consécutive maximale: -93.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Stratégie hybride : analyse de marché + EA optimisé.

Exploitation des mouvements à court terme avec une priorité sur la régularité.

Expérience en croissance et bénéfices constants.

Gestion des risques toujours présente.
Note moyenne:
Nhut Anh Phan
1351
Nhut Anh Phan 2025.09.09 10:53 
 

calm down friend, don't trade all in

Mohammadreza Moradloo
34
Mohammadreza Moradloo 2025.08.15 20:06 
 

Disappointing. There’s no logic behind the trades — positions are opened randomly without any analysis and held for far too long, just hoping they turn profitable. This results in heavy losses. No response to direct messages and zero support. After one week of subscribing, I had to unsubscribe with a significant loss. I absolutely do **not** recommend this signal. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

Mirel Sinanovic
133
Mirel Sinanovic 2025.08.15 12:40   

The symbols do not match my broker.

2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
