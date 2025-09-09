- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
654
Profit Trade:
599 (91.59%)
Loss Trade:
55 (8.41%)
Best Trade:
32.12 USD
Worst Trade:
-49.47 USD
Profitto lordo:
1 630.92 USD (177 027 pips)
Perdita lorda:
-288.76 USD (27 835 pips)
Vincite massime consecutive:
137 (412.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
412.48 USD (137)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
93.72%
Massimo carico di deposito:
8.50%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
11.94
Long Trade:
247 (37.77%)
Short Trade:
407 (62.23%)
Fattore di profitto:
5.65
Profitto previsto:
2.05 USD
Profitto medio:
2.72 USD
Perdita media:
-5.25 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-93.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.78 USD (4)
Crescita mensile:
29.52%
Previsione annuale:
358.14%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
112.38 USD (13.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.75% (112.38 USD)
Per equità:
32.09% (486.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|154
|EURUSD.s
|119
|AUDUSD.s
|90
|USDCAD.s
|59
|EURJPY.s
|59
|USDJPY.s
|50
|AUDCAD.s
|43
|EURCAD.s
|25
|USDCHF.s
|25
|EURGBP.s
|13
|NZDCAD.s
|10
|NZDUSD.s
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.s
|395
|EURUSD.s
|371
|AUDUSD.s
|169
|USDCAD.s
|85
|EURJPY.s
|52
|USDJPY.s
|95
|AUDCAD.s
|95
|EURCAD.s
|40
|USDCHF.s
|88
|EURGBP.s
|-105
|NZDCAD.s
|43
|NZDUSD.s
|12
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.s
|40K
|EURUSD.s
|35K
|AUDUSD.s
|16K
|USDCAD.s
|12K
|EURJPY.s
|7.6K
|USDJPY.s
|14K
|AUDCAD.s
|13K
|EURCAD.s
|6.9K
|USDCHF.s
|5.8K
|EURGBP.s
|-8.7K
|NZDCAD.s
|6.1K
|NZDUSD.s
|1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.12 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 137
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +412.48 USD
Massima perdita consecutiva: -93.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Strategia ibrida: analisi di mercato + EA ottimizzata.
Opera su movimenti a breve termine con particolare attenzione alla coerenza.
Track storico in crescita con profitti costanti.
La gestione del rischio è sempre presente.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
316%
6
35K
USD
USD
1.8K
USD
USD
36
57%
654
91%
94%
5.64
2.05
USD
USD
32%
1:500
calm down friend, don't trade all in
Disappointing. There’s no logic behind the trades — positions are opened randomly without any analysis and held for far too long, just hoping they turn profitable. This results in heavy losses. No response to direct messages and zero support. After one week of subscribing, I had to unsubscribe with a significant loss. I absolutely do **not** recommend this signal. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
The symbols do not match my broker.