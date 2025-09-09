SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / The Horse
Eloizio Coelho Alves

The Horse

Eloizio Coelho Alves
3 recensioni
Affidabilità
36 settimane
6 / 35K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 316%
PUPrime-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
654
Profit Trade:
599 (91.59%)
Loss Trade:
55 (8.41%)
Best Trade:
32.12 USD
Worst Trade:
-49.47 USD
Profitto lordo:
1 630.92 USD (177 027 pips)
Perdita lorda:
-288.76 USD (27 835 pips)
Vincite massime consecutive:
137 (412.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
412.48 USD (137)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
93.72%
Massimo carico di deposito:
8.50%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
11.94
Long Trade:
247 (37.77%)
Short Trade:
407 (62.23%)
Fattore di profitto:
5.65
Profitto previsto:
2.05 USD
Profitto medio:
2.72 USD
Perdita media:
-5.25 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-93.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.78 USD (4)
Crescita mensile:
29.52%
Previsione annuale:
358.14%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
112.38 USD (13.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.75% (112.38 USD)
Per equità:
32.09% (486.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.s 154
EURUSD.s 119
AUDUSD.s 90
USDCAD.s 59
EURJPY.s 59
USDJPY.s 50
AUDCAD.s 43
EURCAD.s 25
USDCHF.s 25
EURGBP.s 13
NZDCAD.s 10
NZDUSD.s 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.s 395
EURUSD.s 371
AUDUSD.s 169
USDCAD.s 85
EURJPY.s 52
USDJPY.s 95
AUDCAD.s 95
EURCAD.s 40
USDCHF.s 88
EURGBP.s -105
NZDCAD.s 43
NZDUSD.s 12
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.s 40K
EURUSD.s 35K
AUDUSD.s 16K
USDCAD.s 12K
EURJPY.s 7.6K
USDJPY.s 14K
AUDCAD.s 13K
EURCAD.s 6.9K
USDCHF.s 5.8K
EURGBP.s -8.7K
NZDCAD.s 6.1K
NZDUSD.s 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.12 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 137
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +412.48 USD
Massima perdita consecutiva: -93.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Strategia ibrida: analisi di mercato + EA ottimizzata.

Opera su movimenti a breve termine con particolare attenzione alla coerenza.

Track storico in crescita con profitti costanti.

La gestione del rischio è sempre presente.

Valutazione media:
Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2025.09.09 10:53 
 

calm down friend, don't trade all in

Mohammadreza Moradloo
34
Mohammadreza Moradloo 2025.08.15 20:06 
 

Disappointing. There’s no logic behind the trades — positions are opened randomly without any analysis and held for far too long, just hoping they turn profitable. This results in heavy losses. No response to direct messages and zero support. After one week of subscribing, I had to unsubscribe with a significant loss. I absolutely do **not** recommend this signal. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

Mirel Sinanovic
133
Mirel Sinanovic 2025.08.15 12:40   

The symbols do not match my broker.

2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
The Horse
30USD al mese
316%
6
35K
USD
1.8K
USD
36
57%
654
91%
94%
5.64
2.05
USD
32%
1:500
Copia

