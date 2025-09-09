- Прирост
Всего трейдов:
1 117
Прибыльных трейдов:
1 025 (91.76%)
Убыточных трейдов:
92 (8.24%)
Лучший трейд:
32.12 USD
Худший трейд:
-49.47 USD
Общая прибыль:
3 007.13 USD (326 635 pips)
Общий убыток:
-400.48 USD (35 738 pips)
Макс. серия выигрышей:
137 (412.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
621.09 USD (132)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
97.72%
Макс. загрузка депозита:
8.50%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
23.19
Длинных трейдов:
529 (47.36%)
Коротких трейдов:
588 (52.64%)
Профит фактор:
7.51
Мат. ожидание:
2.33 USD
Средняя прибыль:
2.93 USD
Средний убыток:
-4.35 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-79.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-93.78 USD (4)
Прирост в месяц:
6.37%
Годовой прогноз:
78.58%
Алготрейдинг:
68%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
112.38 USD (13.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.75% (112.38 USD)
По эквити:
32.09% (486.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|324
|EURUSD.s
|240
|AUDUSD.s
|182
|AUDCAD.s
|123
|USDCAD.s
|59
|EURJPY.s
|59
|USDJPY.s
|50
|EURCAD.s
|25
|USDCHF.s
|25
|EURGBP.s
|13
|NZDCAD.s
|10
|NZDUSD.s
|7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD.s
|1.1K
|EURUSD.s
|658
|AUDUSD.s
|370
|AUDCAD.s
|207
|USDCAD.s
|85
|EURJPY.s
|52
|USDJPY.s
|95
|EURCAD.s
|40
|USDCHF.s
|88
|EURGBP.s
|-105
|NZDCAD.s
|43
|NZDUSD.s
|12
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD.s
|107K
|EURUSD.s
|65K
|AUDUSD.s
|37K
|AUDCAD.s
|37K
|USDCAD.s
|12K
|EURJPY.s
|7.6K
|USDJPY.s
|14K
|EURCAD.s
|6.9K
|USDCHF.s
|5.8K
|EURGBP.s
|-8.7K
|NZDCAD.s
|6.1K
|NZDUSD.s
|1.3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +32.12 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 132
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +412.48 USD
Макс. убыток в серии: -79.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Гибридная стратегия: анализ рынка + оптимизированный советник.
Работает на краткосрочных колебаниях с упором на стабильность.
Растущий опыт и стабильная прибыль.
Управление рисками всегда на виду.
38 USD в месяц
646%
3
22K
USD
USD
3.3K
USD
USD
50
68%
1 117
91%
98%
7.50
2.33
USD
USD
32%
1:500
calm down friend, don't trade all in
Disappointing. There’s no logic behind the trades — positions are opened randomly without any analysis and held for far too long, just hoping they turn profitable. This results in heavy losses. No response to direct messages and zero support. After one week of subscribing, I had to unsubscribe with a significant loss. I absolutely do **not** recommend this signal. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
The symbols do not match my broker.