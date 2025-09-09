СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / The Horse
Eloizio Coelho Alves

The Horse

Eloizio Coelho Alves
3 отзыва
Надежность
50 недель
3 / 22K USD
Копировать за 38 USD в месяц
прирост с 2025 646%
PUPrime-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 117
Прибыльных трейдов:
1 025 (91.76%)
Убыточных трейдов:
92 (8.24%)
Лучший трейд:
32.12 USD
Худший трейд:
-49.47 USD
Общая прибыль:
3 007.13 USD (326 635 pips)
Общий убыток:
-400.48 USD (35 738 pips)
Макс. серия выигрышей:
137 (412.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
621.09 USD (132)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
97.72%
Макс. загрузка депозита:
8.50%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
23.19
Длинных трейдов:
529 (47.36%)
Коротких трейдов:
588 (52.64%)
Профит фактор:
7.51
Мат. ожидание:
2.33 USD
Средняя прибыль:
2.93 USD
Средний убыток:
-4.35 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-79.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-93.78 USD (4)
Прирост в месяц:
6.37%
Годовой прогноз:
78.58%
Алготрейдинг:
68%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
112.38 USD (13.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.75% (112.38 USD)
По эквити:
32.09% (486.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD.s 324
EURUSD.s 240
AUDUSD.s 182
AUDCAD.s 123
USDCAD.s 59
EURJPY.s 59
USDJPY.s 50
EURCAD.s 25
USDCHF.s 25
EURGBP.s 13
NZDCAD.s 10
NZDUSD.s 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD.s 1.1K
EURUSD.s 658
AUDUSD.s 370
AUDCAD.s 207
USDCAD.s 85
EURJPY.s 52
USDJPY.s 95
EURCAD.s 40
USDCHF.s 88
EURGBP.s -105
NZDCAD.s 43
NZDUSD.s 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD.s 107K
EURUSD.s 65K
AUDUSD.s 37K
AUDCAD.s 37K
USDCAD.s 12K
EURJPY.s 7.6K
USDJPY.s 14K
EURCAD.s 6.9K
USDCHF.s 5.8K
EURGBP.s -8.7K
NZDCAD.s 6.1K
NZDUSD.s 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +32.12 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 132
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +412.48 USD
Макс. убыток в серии: -79.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Гибридная стратегия: анализ рынка + оптимизированный советник.

Работает на краткосрочных колебаниях с упором на стабильность.

Растущий опыт и стабильная прибыль.

Управление рисками всегда на виду.
Средняя оценка:
Nhut Anh Phan
1544
Nhut Anh Phan 2025.09.09 10:53 
 

calm down friend, don't trade all in

Mohammadreza Moradloo
156
Mohammadreza Moradloo 2025.08.15 20:06 
 

Disappointing. There’s no logic behind the trades — positions are opened randomly without any analysis and held for far too long, just hoping they turn profitable. This results in heavy losses. No response to direct messages and zero support. After one week of subscribing, I had to unsubscribe with a significant loss. I absolutely do **not** recommend this signal. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

Mirel Sinanovic
158
Mirel Sinanovic 2025.08.15 12:40   

The symbols do not match my broker.

2025.12.03 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
The Horse
38 USD в месяц
646%
3
22K
USD
3.3K
USD
50
68%
1 117
91%
98%
7.50
2.33
USD
32%
1:500
