トレード:
968
利益トレード:
620 (64.04%)
損失トレード:
348 (35.95%)
ベストトレード:
290.32 GBP
最悪のトレード:
-499.42 GBP
総利益:
5 535.27 GBP (224 200 pips)
総損失:
-6 309.74 GBP (261 725 pips)
最大連続の勝ち:
45 (531.34 GBP)
最大連続利益:
531.34 GBP (45)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
82.46%
最大入金額:
112.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.43
長いトレード:
578 (59.71%)
短いトレード:
390 (40.29%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-0.80 GBP
平均利益:
8.93 GBP
平均損失:
-18.13 GBP
最大連続の負け:
172 (-73.71 GBP)
最大連続損失:
-499.42 GBP (1)
月間成長:
79.92%
年間予想:
969.72%
アルゴリズム取引:
72%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 641.19 GBP
最大の:
1 789.70 GBP (83.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.33% (1 658.20 GBP)
エクイティによる:
56.75% (906.41 GBP)
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|372
|EURUSD
|203
|AUDUSD
|115
|USDCHF
|60
|USDJPY
|54
|XAUUSD
|44
|AUDCAD
|28
|GBPJPY
|23
|USDCAD
|20
|NZDCAD
|15
|GBPCHF
|8
|XAGUSD
|8
|NZDUSD
|6
|AUDCHF
|5
|GBPAUD
|3
|USDSGD
|2
|EURAUD
|1
|GBPCAD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|471
|EURUSD
|-1.3K
|AUDUSD
|154
|USDCHF
|-70
|USDJPY
|711
|XAUUSD
|-233
|AUDCAD
|71
|GBPJPY
|-1.2K
|USDCAD
|-49
|NZDCAD
|38
|GBPCHF
|30
|XAGUSD
|304
|NZDUSD
|9
|AUDCHF
|33
|GBPAUD
|18
|USDSGD
|2
|EURAUD
|5
|GBPCAD
|5
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|17K
|EURUSD
|-5.1K
|AUDUSD
|66
|USDCHF
|973
|USDJPY
|6.7K
|XAUUSD
|-22K
|AUDCAD
|4K
|GBPJPY
|-59K
|USDCAD
|-76
|NZDCAD
|-88
|GBPCHF
|2.1K
|XAGUSD
|14K
|NZDUSD
|1.1K
|AUDCHF
|294
|GBPAUD
|822
|USDSGD
|42
|EURAUD
|421
|GBPCAD
|398
ベストトレード: +290.32 GBP
最悪のトレード: -499 GBP
最大連続の勝ち: 45
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +531.34 GBP
最大連続損失: -73.71 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Swissquote-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.10 × 60
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.40 × 1489
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.44 × 270
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.67 × 18776
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.82 × 65
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|1.98 × 26085
|
FxPro-ECN
|3.80 × 49
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
With GBP III, I want to slowly gain ground from behind.
The signal has been running for a long time, but was somewhat neglected because I was searching for suitable EAs that could manage a broker with unfavorable spreads and trading conditions.
That was a real challenge, and it took about a year to find them. At least two EAs can handle these market disadvantages. More EAs are currently being tested.
Please do not subscribe if you don't want to risk losing all your "play money"! I assume no liability.
My next goal will be to reduce the DD. I'm learning, and I enjoy learning and sharing what I've learned.
You assume your own risk. Always be aware of this.
Good luck and happy trading.
MPH
