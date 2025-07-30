シグナルセクション
Markus Peter Hohmann

MPH MT5 GBP III

Markus Peter Hohmann
レビュー0件
77週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -32%
Swissquote-Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
968
利益トレード:
620 (64.04%)
損失トレード:
348 (35.95%)
ベストトレード:
290.32 GBP
最悪のトレード:
-499.42 GBP
総利益:
5 535.27 GBP (224 200 pips)
総損失:
-6 309.74 GBP (261 725 pips)
最大連続の勝ち:
45 (531.34 GBP)
最大連続利益:
531.34 GBP (45)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
82.46%
最大入金額:
112.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.43
長いトレード:
578 (59.71%)
短いトレード:
390 (40.29%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-0.80 GBP
平均利益:
8.93 GBP
平均損失:
-18.13 GBP
最大連続の負け:
172 (-73.71 GBP)
最大連続損失:
-499.42 GBP (1)
月間成長:
79.92%
年間予想:
969.72%
アルゴリズム取引:
72%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 641.19 GBP
最大の:
1 789.70 GBP (83.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.33% (1 658.20 GBP)
エクイティによる:
56.75% (906.41 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 372
EURUSD 203
AUDUSD 115
USDCHF 60
USDJPY 54
XAUUSD 44
AUDCAD 28
GBPJPY 23
USDCAD 20
NZDCAD 15
GBPCHF 8
XAGUSD 8
NZDUSD 6
AUDCHF 5
GBPAUD 3
USDSGD 2
EURAUD 1
GBPCAD 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 471
EURUSD -1.3K
AUDUSD 154
USDCHF -70
USDJPY 711
XAUUSD -233
AUDCAD 71
GBPJPY -1.2K
USDCAD -49
NZDCAD 38
GBPCHF 30
XAGUSD 304
NZDUSD 9
AUDCHF 33
GBPAUD 18
USDSGD 2
EURAUD 5
GBPCAD 5
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 17K
EURUSD -5.1K
AUDUSD 66
USDCHF 973
USDJPY 6.7K
XAUUSD -22K
AUDCAD 4K
GBPJPY -59K
USDCAD -76
NZDCAD -88
GBPCHF 2.1K
XAGUSD 14K
NZDUSD 1.1K
AUDCHF 294
GBPAUD 822
USDSGD 42
EURAUD 421
GBPCAD 398
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +290.32 GBP
最悪のトレード: -499 GBP
最大連続の勝ち: 45
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +531.34 GBP
最大連続損失: -73.71 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Swissquote-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
GoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.10 × 60
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.40 × 1489
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 270
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.67 × 18776
ForexTimeFXTM-MT5
0.82 × 65
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.98 × 26085
FxPro-ECN
3.80 × 49
Alpari-MT5
4.00 × 2
With GBP III, I want to slowly gain ground from behind.

The signal has been running for a long time, but was somewhat neglected because I was searching for suitable EAs that could manage a broker with unfavorable spreads and trading conditions.

That was a real challenge, and it took about a year to find them. At least two EAs can handle these market disadvantages. More EAs are currently being tested.

Please do not subscribe if you don't want to risk losing all your "play money"! I assume no liability.

My next goal will be to reduce the DD. I'm learning, and I enjoy learning and sharing what I've learned.

You assume your own risk. Always be aware of this.

Good luck and happy trading.

MPH
MPH MT5 GBP III
30 USD/月
-32%
0
0
USD
1.9K
GBP
77
72%
968
64%
82%
0.87
-0.80
GBP
65%
1:100
