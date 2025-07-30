- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|372
|EURUSD
|203
|AUDUSD
|115
|USDCHF
|60
|USDJPY
|54
|XAUUSD
|44
|AUDCAD
|28
|GBPJPY
|23
|USDCAD
|20
|NZDCAD
|15
|GBPCHF
|8
|XAGUSD
|8
|NZDUSD
|6
|AUDCHF
|5
|GBPAUD
|3
|USDSGD
|2
|EURAUD
|1
|GBPCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|471
|EURUSD
|-1.3K
|AUDUSD
|154
|USDCHF
|-70
|USDJPY
|711
|XAUUSD
|-233
|AUDCAD
|71
|GBPJPY
|-1.2K
|USDCAD
|-49
|NZDCAD
|38
|GBPCHF
|30
|XAGUSD
|304
|NZDUSD
|9
|AUDCHF
|33
|GBPAUD
|18
|USDSGD
|2
|EURAUD
|5
|GBPCAD
|5
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|17K
|EURUSD
|-5.1K
|AUDUSD
|66
|USDCHF
|973
|USDJPY
|6.7K
|XAUUSD
|-22K
|AUDCAD
|4K
|GBPJPY
|-59K
|USDCAD
|-76
|NZDCAD
|-88
|GBPCHF
|2.1K
|XAGUSD
|14K
|NZDUSD
|1.1K
|AUDCHF
|294
|GBPAUD
|822
|USDSGD
|42
|EURAUD
|421
|GBPCAD
|398
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Swissquote-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.10 × 60
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.40 × 1489
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.44 × 270
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.67 × 18776
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.82 × 65
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|1.98 × 26085
|
FxPro-ECN
|3.80 × 49
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
Mit GBP III möchte ich das Feld langsam von hinten aufrollen.
Das Signal läuft schon lange, wurde jedoch etwas vernachlässigt, da ich lange auf der Suche nach geeigneten EAs war, die einen Broker mit wenig vorteilhaften Spreads und Handelsbedingungen managen können.
Das war eine echte Herausforderung, und es dauerte ca. 1 Jahr, bis ich fündig wurde. Wenigstens 2 EAs können diese Marktnachteile händeln. Weitere EAs sind in Tests.
Bitte nicht abonnieren, wenn Sie den Totalverlust Ihres "Spielgeldes" nicht in Kauf nehmen wollen! Ich übernehme keine Haftung.
Nächstes Ziel wird sein, den DD zu reduzieren. Ich lerne, und ich lerne gerne und gebe Erlerntes gerne weiter.
Sie riskieren auf eigene Verantwortung. Seien Sie sich dessen immer bewusst.
Viel Erfolg und happy Trading
MPH
USD
GBP
GBP