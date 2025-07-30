SignaleKategorien
Markus Peter Hohmann

MPH MT5 GBP III

Markus Peter Hohmann
0 Bewertungen
77 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -32%
Swissquote-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
968
Gewinntrades:
620 (64.04%)
Verlusttrades:
348 (35.95%)
Bester Trade:
290.32 GBP
Schlechtester Trade:
-499.42 GBP
Bruttoprofit:
5 535.27 GBP (224 200 pips)
Bruttoverlust:
-6 309.74 GBP (261 725 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (531.34 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
531.34 GBP (45)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
82.46%
Max deposit load:
112.48%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.43
Long-Positionen:
578 (59.71%)
Short-Positionen:
390 (40.29%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.80 GBP
Durchschnittlicher Profit:
8.93 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-18.13 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
172 (-73.71 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-499.42 GBP (1)
Wachstum pro Monat :
79.92%
Jahresprognose:
969.72%
Algo-Trading:
72%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 641.19 GBP
Maximaler:
1 789.70 GBP (83.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
65.33% (1 658.20 GBP)
Kapital:
56.75% (906.41 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 372
EURUSD 203
AUDUSD 115
USDCHF 60
USDJPY 54
XAUUSD 44
AUDCAD 28
GBPJPY 23
USDCAD 20
NZDCAD 15
GBPCHF 8
XAGUSD 8
NZDUSD 6
AUDCHF 5
GBPAUD 3
USDSGD 2
EURAUD 1
GBPCAD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 471
EURUSD -1.3K
AUDUSD 154
USDCHF -70
USDJPY 711
XAUUSD -233
AUDCAD 71
GBPJPY -1.2K
USDCAD -49
NZDCAD 38
GBPCHF 30
XAGUSD 304
NZDUSD 9
AUDCHF 33
GBPAUD 18
USDSGD 2
EURAUD 5
GBPCAD 5
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 17K
EURUSD -5.1K
AUDUSD 66
USDCHF 973
USDJPY 6.7K
XAUUSD -22K
AUDCAD 4K
GBPJPY -59K
USDCAD -76
NZDCAD -88
GBPCHF 2.1K
XAGUSD 14K
NZDUSD 1.1K
AUDCHF 294
GBPAUD 822
USDSGD 42
EURAUD 421
GBPCAD 398
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +290.32 GBP
Schlechtester Trade: -499 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 45
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +531.34 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -73.71 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Swissquote-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
GoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.10 × 60
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.40 × 1489
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 270
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.67 × 18776
ForexTimeFXTM-MT5
0.82 × 65
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.98 × 26085
FxPro-ECN
3.80 × 49
Alpari-MT5
4.00 × 2
Mit GBP III möchte ich das Feld langsam von hinten aufrollen.

Das Signal läuft schon lange, wurde jedoch etwas vernachlässigt, da ich lange auf der Suche nach geeigneten EAs war, die einen Broker mit wenig vorteilhaften Spreads und Handelsbedingungen managen können.

Das war eine echte Herausforderung, und es dauerte ca. 1 Jahr, bis ich fündig wurde. Wenigstens 2 EAs können diese Marktnachteile händeln. Weitere EAs sind in Tests.

Bitte nicht abonnieren, wenn Sie den Totalverlust Ihres "Spielgeldes" nicht in Kauf nehmen wollen! Ich übernehme keine Haftung.

Nächstes Ziel wird sein, den DD zu reduzieren. Ich lerne, und ich lerne gerne und gebe Erlerntes gerne weiter.

Sie riskieren auf eigene Verantwortung. Seien Sie sich dessen immer bewusst.

Viel Erfolg und happy Trading

MPH

Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MPH MT5 GBP III
30 USD pro Monat
-32%
0
0
USD
1.9K
GBP
77
72%
968
64%
82%
0.87
-0.80
GBP
65%
1:100
Kopieren

