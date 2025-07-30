Mit GBP III möchte ich das Feld langsam von hinten aufrollen.

Das Signal läuft schon lange, wurde jedoch etwas vernachlässigt, da ich lange auf der Suche nach geeigneten EAs war, die einen Broker mit wenig vorteilhaften Spreads und Handelsbedingungen managen können.

Das war eine echte Herausforderung, und es dauerte ca. 1 Jahr, bis ich fündig wurde. Wenigstens 2 EAs können diese Marktnachteile händeln. Weitere EAs sind in Tests.

Bitte nicht abonnieren, wenn Sie den Totalverlust Ihres "Spielgeldes" nicht in Kauf nehmen wollen! Ich übernehme keine Haftung.

Nächstes Ziel wird sein, den DD zu reduzieren. Ich lerne, und ich lerne gerne und gebe Erlerntes gerne weiter.

Sie riskieren auf eigene Verantwortung. Seien Sie sich dessen immer bewusst.

Viel Erfolg und happy Trading

MPH