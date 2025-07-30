- Прирост
Всего трейдов:
964
Прибыльных трейдов:
617 (64.00%)
Убыточных трейдов:
347 (36.00%)
Лучший трейд:
290.32 GBP
Худший трейд:
-499.42 GBP
Общая прибыль:
5 494.10 GBP (219 383 pips)
Общий убыток:
-6 227.30 GBP (245 811 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (531.34 GBP)
Макс. прибыль в серии:
531.34 GBP (45)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
82.46%
Макс. загрузка депозита:
112.48%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
575 (59.65%)
Коротких трейдов:
389 (40.35%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.76 GBP
Средняя прибыль:
8.90 GBP
Средний убыток:
-17.95 GBP
Макс. серия проигрышей:
172 (-73.71 GBP)
Макс. убыток в серии:
-499.42 GBP (1)
Прирост в месяц:
68.20%
Годовой прогноз:
827.52%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 641.19 GBP
Максимальная:
1 789.70 GBP (83.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.33% (1 658.20 GBP)
По эквити:
56.75% (906.41 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|372
|EURUSD
|203
|AUDUSD
|115
|USDCHF
|60
|USDJPY
|53
|XAUUSD
|41
|AUDCAD
|28
|GBPJPY
|23
|USDCAD
|20
|NZDCAD
|15
|GBPCHF
|8
|XAGUSD
|8
|NZDUSD
|6
|AUDCHF
|5
|GBPAUD
|3
|USDSGD
|2
|EURAUD
|1
|GBPCAD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|471
|EURUSD
|-1.3K
|AUDUSD
|154
|USDCHF
|-70
|USDJPY
|687
|XAUUSD
|-156
|AUDCAD
|71
|GBPJPY
|-1.2K
|USDCAD
|-49
|NZDCAD
|38
|GBPCHF
|30
|XAGUSD
|304
|NZDUSD
|9
|AUDCHF
|33
|GBPAUD
|18
|USDSGD
|2
|EURAUD
|5
|GBPCAD
|5
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|17K
|EURUSD
|-5.1K
|AUDUSD
|66
|USDCHF
|973
|USDJPY
|6.6K
|XAUUSD
|-11K
|AUDCAD
|4K
|GBPJPY
|-59K
|USDCAD
|-76
|NZDCAD
|-88
|GBPCHF
|2.1K
|XAGUSD
|14K
|NZDUSD
|1.1K
|AUDCHF
|294
|GBPAUD
|822
|USDSGD
|42
|EURAUD
|421
|GBPCAD
|398
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +290.32 GBP
Худший трейд: -499 GBP
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +531.34 GBP
Макс. убыток в серии: -73.71 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.10 × 60
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.40 × 1489
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.44 × 270
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.67 × 18776
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.82 × 65
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|1.98 × 26085
|
FxPro-ECN
|3.80 × 49
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
With GBP III, I want to slowly gain ground from behind.
The signal has been running for a long time, but was somewhat neglected because I was searching for suitable EAs that could manage a broker with unfavorable spreads and trading conditions.
That was a real challenge, and it took about a year to find them. At least two EAs can handle these market disadvantages. More EAs are currently being tested.
Please do not subscribe if you don't want to risk losing all your "play money"! I assume no liability.
My next goal will be to reduce the DD. I'm learning, and I enjoy learning and sharing what I've learned.
You assume your own risk. Always be aware of this.
Good luck and happy trading.
MPH
Нет отзывов
