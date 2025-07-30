СигналыРазделы
Markus Peter Hohmann

MPH MT5 GBP III

Markus Peter Hohmann
0 отзывов
76 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -30%
Swissquote-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
964
Прибыльных трейдов:
617 (64.00%)
Убыточных трейдов:
347 (36.00%)
Лучший трейд:
290.32 GBP
Худший трейд:
-499.42 GBP
Общая прибыль:
5 494.10 GBP (219 383 pips)
Общий убыток:
-6 227.30 GBP (245 811 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (531.34 GBP)
Макс. прибыль в серии:
531.34 GBP (45)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
82.46%
Макс. загрузка депозита:
112.48%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
575 (59.65%)
Коротких трейдов:
389 (40.35%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.76 GBP
Средняя прибыль:
8.90 GBP
Средний убыток:
-17.95 GBP
Макс. серия проигрышей:
172 (-73.71 GBP)
Макс. убыток в серии:
-499.42 GBP (1)
Прирост в месяц:
68.20%
Годовой прогноз:
827.52%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 641.19 GBP
Максимальная:
1 789.70 GBP (83.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.33% (1 658.20 GBP)
По эквити:
56.75% (906.41 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 372
EURUSD 203
AUDUSD 115
USDCHF 60
USDJPY 53
XAUUSD 41
AUDCAD 28
GBPJPY 23
USDCAD 20
NZDCAD 15
GBPCHF 8
XAGUSD 8
NZDUSD 6
AUDCHF 5
GBPAUD 3
USDSGD 2
EURAUD 1
GBPCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 471
EURUSD -1.3K
AUDUSD 154
USDCHF -70
USDJPY 687
XAUUSD -156
AUDCAD 71
GBPJPY -1.2K
USDCAD -49
NZDCAD 38
GBPCHF 30
XAGUSD 304
NZDUSD 9
AUDCHF 33
GBPAUD 18
USDSGD 2
EURAUD 5
GBPCAD 5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 17K
EURUSD -5.1K
AUDUSD 66
USDCHF 973
USDJPY 6.6K
XAUUSD -11K
AUDCAD 4K
GBPJPY -59K
USDCAD -76
NZDCAD -88
GBPCHF 2.1K
XAGUSD 14K
NZDUSD 1.1K
AUDCHF 294
GBPAUD 822
USDSGD 42
EURAUD 421
GBPCAD 398
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +290.32 GBP
Худший трейд: -499 GBP
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +531.34 GBP
Макс. убыток в серии: -73.71 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
GoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.10 × 60
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.40 × 1489
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 270
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.67 × 18776
ForexTimeFXTM-MT5
0.82 × 65
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.98 × 26085
FxPro-ECN
3.80 × 49
Alpari-MT5
4.00 × 2
With GBP III, I want to slowly gain ground from behind.

The signal has been running for a long time, but was somewhat neglected because I was searching for suitable EAs that could manage a broker with unfavorable spreads and trading conditions.

That was a real challenge, and it took about a year to find them. At least two EAs can handle these market disadvantages. More EAs are currently being tested.

Please do not subscribe if you don't want to risk losing all your "play money"! I assume no liability.

My next goal will be to reduce the DD. I'm learning, and I enjoy learning and sharing what I've learned.

You assume your own risk. Always be aware of this.

Good luck and happy trading.

MPH
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MPH MT5 GBP III
30 USD в месяц
-30%
0
0
USD
2K
GBP
76
72%
964
64%
82%
0.88
-0.76
GBP
65%
1:100
