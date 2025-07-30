Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 8 ICMarkets-MT5 0.00 × 4 GoMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 7 RoboForexEU-MetaTrader 5 0.10 × 58 AlpariEvrasia-Real01 0.32 × 258 SwissquoteLtd-Server 0.42 × 1274 Pepperstone-MT5-Live01 0.44 × 268 XMGlobal-MT5 2 0.65 × 386 ForexTimeFXTM-MT5 0.67 × 60 ForexTime-MT5 0.67 × 16503 ICMarketsSC-MT5 0.96 × 24 Swissquote-Server 2.04 × 24280 Alpari-MT5 4.00 × 2 FxPro-ECN 4.13 × 45 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya