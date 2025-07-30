SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MPH MT5 GBP III
Markus Peter Hohmann

MPH MT5 GBP III

Markus Peter Hohmann
0 inceleme
Güvenilirlik
64 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 4%
Swissquote-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
694
Kârla kapanan işlemler:
389 (56.05%)
Zararla kapanan işlemler:
305 (43.95%)
En iyi işlem:
290.32 GBP
En kötü işlem:
-349.23 GBP
Brüt kâr:
3 481.09 GBP (96 238 pips)
Brüt zarar:
-3 506.45 GBP (132 713 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (531.34 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
531.34 GBP (45)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
56.50%
Maks. mevduat yükü:
73.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.03
Alış işlemleri:
436 (62.82%)
Satış işlemleri:
258 (37.18%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.04 GBP
Ortalama kâr:
8.95 GBP
Ortalama zarar:
-11.50 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
172 (-73.71 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-477.53 GBP (7)
Aylık büyüme:
14.47%
Yıllık tahmin:
175.59%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
824.94 GBP
Maksimum:
900.40 GBP (43.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.25% (856.12 GBP)
Varlığa göre:
30.95% (54.28 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 323
EURUSD 181
AUDUSD 98
GBPJPY 23
AUDCAD 21
NZDCAD 14
USDCHF 10
USDJPY 7
USDCAD 5
XAGUSD 4
GBPAUD 2
AUDCHF 2
USDSGD 2
GBPCHF 1
XAUUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 982
EURUSD -12
AUDUSD 119
GBPJPY -1.2K
AUDCAD 67
NZDCAD 37
USDCHF -144
USDJPY 78
USDCAD 41
XAGUSD -7
GBPAUD 14
AUDCHF -11
USDSGD 2
GBPCHF 8
XAUUSD 4
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 17K
EURUSD -1.6K
AUDUSD -890
GBPJPY -59K
AUDCAD 3.4K
NZDCAD -115
USDCHF -1.6K
USDJPY 1.6K
USDCAD 829
XAGUSD -791
GBPAUD 636
AUDCHF -134
USDSGD 42
GBPCHF 70
XAUUSD 3.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +290.32 GBP
En kötü işlem: -349 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 45
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +531.34 GBP
Maksimum ardışık zarar: -73.71 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
GoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.10 × 58
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.42 × 1274
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 268
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.67 × 60
ForexTime-MT5
0.67 × 16503
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
2.04 × 24280
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.13 × 45
With GBP III, I want to slowly gain ground from behind.

The signal has been running for a long time, but was somewhat neglected because I was searching for suitable EAs that could manage a broker with unfavorable spreads and trading conditions.

That was a real challenge, and it took about a year to find them. At least two EAs can handle these market disadvantages. More EAs are currently being tested.

Please do not subscribe if you don't want to risk losing all your "play money"! I assume no liability.

My next goal will be to reduce the DD. I'm learning, and I enjoy learning and sharing what I've learned.

You assume your own risk. Always be aware of this.

Good luck and happy trading.

MPH
İnceleme yok
2025.09.26 01:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.20 18:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 19:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 13:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 434 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 08:50
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
