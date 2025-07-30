- Büyüme
İşlemler:
694
Kârla kapanan işlemler:
389 (56.05%)
Zararla kapanan işlemler:
305 (43.95%)
En iyi işlem:
290.32 GBP
En kötü işlem:
-349.23 GBP
Brüt kâr:
3 481.09 GBP (96 238 pips)
Brüt zarar:
-3 506.45 GBP (132 713 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (531.34 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
531.34 GBP (45)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
56.50%
Maks. mevduat yükü:
73.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.03
Alış işlemleri:
436 (62.82%)
Satış işlemleri:
258 (37.18%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.04 GBP
Ortalama kâr:
8.95 GBP
Ortalama zarar:
-11.50 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
172 (-73.71 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-477.53 GBP (7)
Aylık büyüme:
14.47%
Yıllık tahmin:
175.59%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
824.94 GBP
Maksimum:
900.40 GBP (43.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.25% (856.12 GBP)
Varlığa göre:
30.95% (54.28 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|323
|EURUSD
|181
|AUDUSD
|98
|GBPJPY
|23
|AUDCAD
|21
|NZDCAD
|14
|USDCHF
|10
|USDJPY
|7
|USDCAD
|5
|XAGUSD
|4
|GBPAUD
|2
|AUDCHF
|2
|USDSGD
|2
|GBPCHF
|1
|XAUUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|982
|EURUSD
|-12
|AUDUSD
|119
|GBPJPY
|-1.2K
|AUDCAD
|67
|NZDCAD
|37
|USDCHF
|-144
|USDJPY
|78
|USDCAD
|41
|XAGUSD
|-7
|GBPAUD
|14
|AUDCHF
|-11
|USDSGD
|2
|GBPCHF
|8
|XAUUSD
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|17K
|EURUSD
|-1.6K
|AUDUSD
|-890
|GBPJPY
|-59K
|AUDCAD
|3.4K
|NZDCAD
|-115
|USDCHF
|-1.6K
|USDJPY
|1.6K
|USDCAD
|829
|XAGUSD
|-791
|GBPAUD
|636
|AUDCHF
|-134
|USDSGD
|42
|GBPCHF
|70
|XAUUSD
|3.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +290.32 GBP
En kötü işlem: -349 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 45
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +531.34 GBP
Maksimum ardışık zarar: -73.71 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.10 × 58
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.42 × 1274
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.44 × 268
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.67 × 60
|
ForexTime-MT5
|0.67 × 16503
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|2.04 × 24280
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.13 × 45
With GBP III, I want to slowly gain ground from behind.
The signal has been running for a long time, but was somewhat neglected because I was searching for suitable EAs that could manage a broker with unfavorable spreads and trading conditions.
That was a real challenge, and it took about a year to find them. At least two EAs can handle these market disadvantages. More EAs are currently being tested.
Please do not subscribe if you don't want to risk losing all your "play money"! I assume no liability.
My next goal will be to reduce the DD. I'm learning, and I enjoy learning and sharing what I've learned.
You assume your own risk. Always be aware of this.
Good luck and happy trading.
MPH
