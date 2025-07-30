- 자본
- 축소
트레이드:
970
이익 거래:
622 (64.12%)
손실 거래:
348 (35.88%)
최고의 거래:
290.32 GBP
최악의 거래:
-499.42 GBP
총 수익:
5 547.66 GBP (224 276 pips)
총 손실:
-6 309.74 GBP (261 725 pips)
연속 최대 이익:
45 (531.34 GBP)
연속 최대 이익:
531.34 GBP (45)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
83.51%
최대 입금량:
112.48%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.43
롱(주식매수):
579 (59.69%)
숏(주식차입매도):
391 (40.31%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-0.79 GBP
평균 이익:
8.92 GBP
평균 손실:
-18.13 GBP
연속 최대 손실:
172 (-73.71 GBP)
연속 최대 손실:
-499.42 GBP (1)
월별 성장률:
32.95%
연간 예측:
399.77%
Algo 트레이딩:
72%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 641.19 GBP
최대한의:
1 789.70 GBP (83.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.33% (1 658.20 GBP)
자본금별:
56.75% (906.41 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|372
|EURUSD
|204
|AUDUSD
|115
|USDCHF
|60
|USDJPY
|55
|XAUUSD
|44
|AUDCAD
|28
|GBPJPY
|23
|USDCAD
|20
|NZDCAD
|15
|GBPCHF
|8
|XAGUSD
|8
|NZDUSD
|6
|AUDCHF
|5
|GBPAUD
|3
|USDSGD
|2
|EURAUD
|1
|GBPCAD
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|471
|EURUSD
|-1.3K
|AUDUSD
|154
|USDCHF
|-70
|USDJPY
|712
|XAUUSD
|-233
|AUDCAD
|71
|GBPJPY
|-1.2K
|USDCAD
|-49
|NZDCAD
|38
|GBPCHF
|30
|XAGUSD
|304
|NZDUSD
|9
|AUDCHF
|33
|GBPAUD
|18
|USDSGD
|2
|EURAUD
|5
|GBPCAD
|5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|17K
|EURUSD
|-5K
|AUDUSD
|66
|USDCHF
|973
|USDJPY
|6.7K
|XAUUSD
|-22K
|AUDCAD
|4K
|GBPJPY
|-59K
|USDCAD
|-76
|NZDCAD
|-88
|GBPCHF
|2.1K
|XAGUSD
|14K
|NZDUSD
|1.1K
|AUDCHF
|294
|GBPAUD
|822
|USDSGD
|42
|EURAUD
|421
|GBPCAD
|398
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +290.32 GBP
최악의 거래: -499 GBP
연속 최대 이익: 45
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +531.34 GBP
연속 최대 손실: -73.71 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Swissquote-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Tickmill-Live
|0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.10 × 60
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
|0.40 × 1489
Pepperstone-MT5-Live01
|0.44 × 270
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
ForexTime-MT5
|0.67 × 18776
ForexTimeFXTM-MT5
|0.82 × 65
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
Swissquote-Server
|1.98 × 26085
FxPro-ECN
|3.80 × 49
Alpari-MT5
|4.00 × 2
With GBP III, I want to slowly gain ground from behind.
The signal has been running for a long time, but was somewhat neglected because I was searching for suitable EAs that could manage a broker with unfavorable spreads and trading conditions.
That was a real challenge, and it took about a year to find them. At least two EAs can handle these market disadvantages. More EAs are currently being tested.
Please do not subscribe if you don't want to risk losing all your "play money"! I assume no liability.
My next goal will be to reduce the DD. I'm learning, and I enjoy learning and sharing what I've learned.
You assume your own risk. Always be aware of this.
Good luck and happy trading.
MPH
