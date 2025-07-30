시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / MPH MT5 GBP III
Markus Peter Hohmann

MPH MT5 GBP III

Markus Peter Hohmann
0 리뷰
78
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -31%
Swissquote-Server
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
970
이익 거래:
622 (64.12%)
손실 거래:
348 (35.88%)
최고의 거래:
290.32 GBP
최악의 거래:
-499.42 GBP
총 수익:
5 547.66 GBP (224 276 pips)
총 손실:
-6 309.74 GBP (261 725 pips)
연속 최대 이익:
45 (531.34 GBP)
연속 최대 이익:
531.34 GBP (45)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
83.51%
최대 입금량:
112.48%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.43
롱(주식매수):
579 (59.69%)
숏(주식차입매도):
391 (40.31%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-0.79 GBP
평균 이익:
8.92 GBP
평균 손실:
-18.13 GBP
연속 최대 손실:
172 (-73.71 GBP)
연속 최대 손실:
-499.42 GBP (1)
월별 성장률:
32.95%
연간 예측:
399.77%
Algo 트레이딩:
72%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 641.19 GBP
최대한의:
1 789.70 GBP (83.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.33% (1 658.20 GBP)
자본금별:
56.75% (906.41 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 372
EURUSD 204
AUDUSD 115
USDCHF 60
USDJPY 55
XAUUSD 44
AUDCAD 28
GBPJPY 23
USDCAD 20
NZDCAD 15
GBPCHF 8
XAGUSD 8
NZDUSD 6
AUDCHF 5
GBPAUD 3
USDSGD 2
EURAUD 1
GBPCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 471
EURUSD -1.3K
AUDUSD 154
USDCHF -70
USDJPY 712
XAUUSD -233
AUDCAD 71
GBPJPY -1.2K
USDCAD -49
NZDCAD 38
GBPCHF 30
XAGUSD 304
NZDUSD 9
AUDCHF 33
GBPAUD 18
USDSGD 2
EURAUD 5
GBPCAD 5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 17K
EURUSD -5K
AUDUSD 66
USDCHF 973
USDJPY 6.7K
XAUUSD -22K
AUDCAD 4K
GBPJPY -59K
USDCAD -76
NZDCAD -88
GBPCHF 2.1K
XAGUSD 14K
NZDUSD 1.1K
AUDCHF 294
GBPAUD 822
USDSGD 42
EURAUD 421
GBPCAD 398
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +290.32 GBP
최악의 거래: -499 GBP
연속 최대 이익: 45
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +531.34 GBP
연속 최대 손실: -73.71 GBP

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Swissquote-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
GoMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.10 × 60
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.40 × 1489
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 270
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.67 × 18776
ForexTimeFXTM-MT5
0.82 × 65
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.98 × 26085
FxPro-ECN
3.80 × 49
Alpari-MT5
4.00 × 2
With GBP III, I want to slowly gain ground from behind.

The signal has been running for a long time, but was somewhat neglected because I was searching for suitable EAs that could manage a broker with unfavorable spreads and trading conditions.

That was a real challenge, and it took about a year to find them. At least two EAs can handle these market disadvantages. More EAs are currently being tested.

Please do not subscribe if you don't want to risk losing all your "play money"! I assume no liability.

My next goal will be to reduce the DD. I'm learning, and I enjoy learning and sharing what I've learned.

You assume your own risk. Always be aware of this.

Good luck and happy trading.

MPH
리뷰 없음
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 01:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 08:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 21:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 04:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 09:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 21:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 20:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 08:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 06:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
MPH MT5 GBP III
월별 30 USD
-31%
0
0
USD
2K
GBP
78
72%
970
64%
84%
0.87
-0.79
GBP
65%
1:100
