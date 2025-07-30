- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
964
盈利交易:
617 (64.00%)
亏损交易:
347 (36.00%)
最好交易:
290.32 GBP
最差交易:
-499.42 GBP
毛利:
5 494.10 GBP (219 383 pips)
毛利亏损:
-6 227.30 GBP (245 811 pips)
最大连续赢利:
45 (531.34 GBP)
最大连续盈利:
531.34 GBP (45)
夏普比率:
0.00
交易活动:
82.46%
最大入金加载:
112.48%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
32
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.41
长期交易:
575 (59.65%)
短期交易:
389 (40.35%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-0.76 GBP
平均利润:
8.90 GBP
平均损失:
-17.95 GBP
最大连续失误:
172 (-73.71 GBP)
最大连续亏损:
-499.42 GBP (1)
每月增长:
68.20%
年度预测:
827.52%
算法交易:
72%
结余跌幅:
绝对:
1 641.19 GBP
最大值:
1 789.70 GBP (83.30%)
相对跌幅:
结余:
65.33% (1 658.20 GBP)
净值:
56.75% (906.41 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|372
|EURUSD
|203
|AUDUSD
|115
|USDCHF
|60
|USDJPY
|53
|XAUUSD
|41
|AUDCAD
|28
|GBPJPY
|23
|USDCAD
|20
|NZDCAD
|15
|GBPCHF
|8
|XAGUSD
|8
|NZDUSD
|6
|AUDCHF
|5
|GBPAUD
|3
|USDSGD
|2
|EURAUD
|1
|GBPCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|471
|EURUSD
|-1.3K
|AUDUSD
|154
|USDCHF
|-70
|USDJPY
|687
|XAUUSD
|-156
|AUDCAD
|71
|GBPJPY
|-1.2K
|USDCAD
|-49
|NZDCAD
|38
|GBPCHF
|30
|XAGUSD
|304
|NZDUSD
|9
|AUDCHF
|33
|GBPAUD
|18
|USDSGD
|2
|EURAUD
|5
|GBPCAD
|5
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|17K
|EURUSD
|-5.1K
|AUDUSD
|66
|USDCHF
|973
|USDJPY
|6.6K
|XAUUSD
|-11K
|AUDCAD
|4K
|GBPJPY
|-59K
|USDCAD
|-76
|NZDCAD
|-88
|GBPCHF
|2.1K
|XAGUSD
|14K
|NZDUSD
|1.1K
|AUDCHF
|294
|GBPAUD
|822
|USDSGD
|42
|EURAUD
|421
|GBPCAD
|398
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +290.32 GBP
最差交易: -499 GBP
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +531.34 GBP
最大连续亏损: -73.71 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Swissquote-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.10 × 60
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.40 × 1489
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.44 × 270
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.67 × 18776
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.82 × 65
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|1.98 × 26085
|
FxPro-ECN
|3.80 × 49
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
With GBP III, I want to slowly gain ground from behind.
The signal has been running for a long time, but was somewhat neglected because I was searching for suitable EAs that could manage a broker with unfavorable spreads and trading conditions.
That was a real challenge, and it took about a year to find them. At least two EAs can handle these market disadvantages. More EAs are currently being tested.
Please do not subscribe if you don't want to risk losing all your "play money"! I assume no liability.
My next goal will be to reduce the DD. I'm learning, and I enjoy learning and sharing what I've learned.
You assume your own risk. Always be aware of this.
Good luck and happy trading.
MPH
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-30%
0
0
USD
USD
2K
GBP
GBP
76
72%
964
64%
82%
0.88
-0.76
GBP
GBP
65%
1:100