- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
547
利益トレード:
397 (72.57%)
損失トレード:
150 (27.42%)
ベストトレード:
2 138.17 USD
最悪のトレード:
-2 749.75 USD
総利益:
50 112.60 USD (212 169 pips)
総損失:
-29 570.66 USD (91 273 pips)
最大連続の勝ち:
31 (1 596.72 USD)
最大連続利益:
4 970.07 USD (6)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
72.81%
最大入金額:
15.63%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
4.04
長いトレード:
238 (43.51%)
短いトレード:
309 (56.49%)
プロフィットファクター:
1.69
期待されたペイオフ:
37.55 USD
平均利益:
126.23 USD
平均損失:
-197.14 USD
最大連続の負け:
8 (-409.10 USD)
最大連続損失:
-3 589.59 USD (6)
月間成長:
40.37%
年間予想:
489.87%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 089.83 USD (38.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
53.85% (5 089.83 USD)
エクイティによる:
53.60% (3 958.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|196
|EURUSD
|142
|AUDUSD
|92
|GBPUSD
|70
|XAUUSD
|28
|XTIUSD
|16
|USDCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|12K
|EURUSD
|3.2K
|AUDUSD
|2.6K
|GBPUSD
|2.5K
|XAUUSD
|-42
|XTIUSD
|279
|USDCHF
|-4
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|75K
|EURUSD
|16K
|AUDUSD
|12K
|GBPUSD
|12K
|XAUUSD
|7.1K
|XTIUSD
|-465
|USDCHF
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 138.17 USD
最悪のトレード: -2 750 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +1 596.72 USD
最大連続損失: -409.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 6
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 5
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.08 × 71
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.11 × 129
Trade mainly on major forex
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
967%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
101
0%
547
72%
73%
1.69
37.55
USD
USD
54%
1:500