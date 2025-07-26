СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / DumbTrader99
Alexander Jimmy Yantono

DumbTrader99

Alexander Jimmy Yantono
0 отзывов
Надежность
101 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2024 967%
FBS-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
547
Прибыльных трейдов:
397 (72.57%)
Убыточных трейдов:
150 (27.42%)
Лучший трейд:
2 138.17 USD
Худший трейд:
-2 749.75 USD
Общая прибыль:
50 112.60 USD (212 169 pips)
Общий убыток:
-29 570.66 USD (91 273 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (1 596.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 970.07 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
72.81%
Макс. загрузка депозита:
15.63%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
4.04
Длинных трейдов:
238 (43.51%)
Коротких трейдов:
309 (56.49%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
37.55 USD
Средняя прибыль:
126.23 USD
Средний убыток:
-197.14 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-409.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 589.59 USD (6)
Прирост в месяц:
40.37%
Годовой прогноз:
489.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 089.83 USD (38.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.85% (5 089.83 USD)
По эквити:
53.60% (3 958.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 196
EURUSD 142
AUDUSD 92
GBPUSD 70
XAUUSD 28
XTIUSD 16
USDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 12K
EURUSD 3.2K
AUDUSD 2.6K
GBPUSD 2.5K
XAUUSD -42
XTIUSD 279
USDCHF -4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 75K
EURUSD 16K
AUDUSD 12K
GBPUSD 12K
XAUUSD 7.1K
XTIUSD -465
USDCHF -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 138.17 USD
Худший трейд: -2 750 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 596.72 USD
Макс. убыток в серии: -409.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
LandFX-Live
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 6
ForexTime-MT5
0.00 × 5
FreshForex-MT5
0.00 × 3
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
CapitalPointTrading-MT5-4
0.11 × 129
Trade mainly on major forex
Нет отзывов
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 13:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.23 20:31
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.09.30 09:26
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.03 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 02:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
