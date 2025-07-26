- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
547
Прибыльных трейдов:
397 (72.57%)
Убыточных трейдов:
150 (27.42%)
Лучший трейд:
2 138.17 USD
Худший трейд:
-2 749.75 USD
Общая прибыль:
50 112.60 USD (212 169 pips)
Общий убыток:
-29 570.66 USD (91 273 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (1 596.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 970.07 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
72.81%
Макс. загрузка депозита:
15.63%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
4.04
Длинных трейдов:
238 (43.51%)
Коротких трейдов:
309 (56.49%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
37.55 USD
Средняя прибыль:
126.23 USD
Средний убыток:
-197.14 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-409.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 589.59 USD (6)
Прирост в месяц:
40.37%
Годовой прогноз:
489.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 089.83 USD (38.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.85% (5 089.83 USD)
По эквити:
53.60% (3 958.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|196
|EURUSD
|142
|AUDUSD
|92
|GBPUSD
|70
|XAUUSD
|28
|XTIUSD
|16
|USDCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|12K
|EURUSD
|3.2K
|AUDUSD
|2.6K
|GBPUSD
|2.5K
|XAUUSD
|-42
|XTIUSD
|279
|USDCHF
|-4
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|75K
|EURUSD
|16K
|AUDUSD
|12K
|GBPUSD
|12K
|XAUUSD
|7.1K
|XTIUSD
|-465
|USDCHF
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 138.17 USD
Худший трейд: -2 750 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 596.72 USD
Макс. убыток в серии: -409.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 6
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 5
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.08 × 71
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.11 × 129
еще 281...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Trade mainly on major forex
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
967%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
101
0%
547
72%
73%
1.69
37.55
USD
USD
54%
1:500