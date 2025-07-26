- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
547
Negociações com lucro:
397 (72.57%)
Negociações com perda:
150 (27.42%)
Melhor negociação:
2 138.17 USD
Pior negociação:
-2 749.75 USD
Lucro bruto:
50 112.60 USD (212 169 pips)
Perda bruta:
-29 570.66 USD (91 273 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (1 596.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 970.07 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
72.81%
Depósito máximo carregado:
15.63%
Último negócio:
15 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
4.04
Negociações longas:
238 (43.51%)
Negociações curtas:
309 (56.49%)
Fator de lucro:
1.69
Valor esperado:
37.55 USD
Lucro médio:
126.23 USD
Perda média:
-197.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-409.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 589.59 USD (6)
Crescimento mensal:
40.37%
Previsão anual:
489.87%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 089.83 USD (38.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
53.85% (5 089.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
53.60% (3 958.95 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|196
|EURUSD
|142
|AUDUSD
|92
|GBPUSD
|70
|XAUUSD
|28
|XTIUSD
|16
|USDCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|12K
|EURUSD
|3.2K
|AUDUSD
|2.6K
|GBPUSD
|2.5K
|XAUUSD
|-42
|XTIUSD
|279
|USDCHF
|-4
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|75K
|EURUSD
|16K
|AUDUSD
|12K
|GBPUSD
|12K
|XAUUSD
|7.1K
|XTIUSD
|-465
|USDCHF
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 138.17 USD
Pior negociação: -2 750 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +1 596.72 USD
Máxima perda consecutiva: -409.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 6
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 5
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.08 × 71
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.11 × 129
281 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Trade mainly on major forex
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
967%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
101
0%
547
72%
73%
1.69
37.55
USD
USD
54%
1:500