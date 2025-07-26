SinaisSeções
Alexander Jimmy Yantono

DumbTrader99

Alexander Jimmy Yantono
0 comentários
Confiabilidade
101 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2024 967%
FBS-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
547
Negociações com lucro:
397 (72.57%)
Negociações com perda:
150 (27.42%)
Melhor negociação:
2 138.17 USD
Pior negociação:
-2 749.75 USD
Lucro bruto:
50 112.60 USD (212 169 pips)
Perda bruta:
-29 570.66 USD (91 273 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (1 596.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 970.07 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
72.81%
Depósito máximo carregado:
15.63%
Último negócio:
15 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
4.04
Negociações longas:
238 (43.51%)
Negociações curtas:
309 (56.49%)
Fator de lucro:
1.69
Valor esperado:
37.55 USD
Lucro médio:
126.23 USD
Perda média:
-197.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-409.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 589.59 USD (6)
Crescimento mensal:
40.37%
Previsão anual:
489.87%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 089.83 USD (38.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
53.85% (5 089.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
53.60% (3 958.95 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 196
EURUSD 142
AUDUSD 92
GBPUSD 70
XAUUSD 28
XTIUSD 16
USDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 12K
EURUSD 3.2K
AUDUSD 2.6K
GBPUSD 2.5K
XAUUSD -42
XTIUSD 279
USDCHF -4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 75K
EURUSD 16K
AUDUSD 12K
GBPUSD 12K
XAUUSD 7.1K
XTIUSD -465
USDCHF -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 138.17 USD
Pior negociação: -2 750 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +1 596.72 USD
Máxima perda consecutiva: -409.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
LandFX-Live
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 6
ForexTime-MT5
0.00 × 5
FreshForex-MT5
0.00 × 3
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
CapitalPointTrading-MT5-4
0.11 × 129
281 mais ...
Trade mainly on major forex
Sem comentários
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 13:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.23 20:31
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.09.30 09:26
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.03 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 02:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
