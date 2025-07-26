SeñalesSecciones
Alexander Jimmy Yantono

DumbTrader99

Alexander Jimmy Yantono
0 comentarios
Fiabilidad
101 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2024 967%
FBS-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
547
Transacciones Rentables:
397 (72.57%)
Transacciones Irrentables:
150 (27.42%)
Mejor transacción:
2 138.17 USD
Peor transacción:
-2 749.75 USD
Beneficio Bruto:
50 112.60 USD (212 169 pips)
Pérdidas Brutas:
-29 570.66 USD (91 273 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (1 596.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 970.07 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
72.81%
Carga máxima del depósito:
15.63%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
4.04
Transacciones Largas:
238 (43.51%)
Transacciones Cortas:
309 (56.49%)
Factor de Beneficio:
1.69
Beneficio Esperado:
37.55 USD
Beneficio medio:
126.23 USD
Pérdidas medias:
-197.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-409.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 589.59 USD (6)
Crecimiento al mes:
40.37%
Pronóstico anual:
489.87%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 089.83 USD (38.53%)
Reducción relativa:
De balance:
53.85% (5 089.83 USD)
De fondos:
53.60% (3 958.95 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 196
EURUSD 142
AUDUSD 92
GBPUSD 70
XAUUSD 28
XTIUSD 16
USDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 12K
EURUSD 3.2K
AUDUSD 2.6K
GBPUSD 2.5K
XAUUSD -42
XTIUSD 279
USDCHF -4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 75K
EURUSD 16K
AUDUSD 12K
GBPUSD 12K
XAUUSD 7.1K
XTIUSD -465
USDCHF -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 138.17 USD
Peor transacción: -2 750 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +1 596.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -409.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
LandFX-Live
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 6
ForexTime-MT5
0.00 × 5
FreshForex-MT5
0.00 × 3
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
CapitalPointTrading-MT5-4
0.11 × 129
otros 281...
Trade mainly on major forex
No hay comentarios
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 13:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.23 20:31
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.09.30 09:26
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.03 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 02:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DumbTrader99
99 USD al mes
967%
0
0
USD
11K
USD
101
0%
547
72%
73%
1.69
37.55
USD
54%
1:500
