- 자본
- 축소
트레이드:
555
이익 거래:
405 (72.97%)
손실 거래:
150 (27.03%)
최고의 거래:
2 138.17 USD
최악의 거래:
-2 749.75 USD
총 수익:
50 335.60 USD (214 265 pips)
총 손실:
-29 570.66 USD (91 273 pips)
연속 최대 이익:
31 (1 596.72 USD)
연속 최대 이익:
4 970.07 USD (6)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
70.56%
최대 입금량:
18.92%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
4.08
롱(주식매수):
240 (43.24%)
숏(주식차입매도):
315 (56.76%)
수익 요인:
1.70
기대수익:
37.41 USD
평균 이익:
124.29 USD
평균 손실:
-197.14 USD
연속 최대 손실:
8 (-409.10 USD)
연속 최대 손실:
-3 589.59 USD (6)
월별 성장률:
33.98%
연간 예측:
412.31%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 089.83 USD (38.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
53.85% (5 089.83 USD)
자본금별:
53.60% (3 958.95 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|200
|EURUSD
|142
|AUDUSD
|93
|GBPUSD
|72
|XAUUSD
|29
|XTIUSD
|16
|USDCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|12K
|EURUSD
|3.2K
|AUDUSD
|2.6K
|GBPUSD
|2.5K
|XAUUSD
|-29
|XTIUSD
|279
|USDCHF
|-4
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|75K
|EURUSD
|16K
|AUDUSD
|12K
|GBPUSD
|12K
|XAUUSD
|8.5K
|XTIUSD
|-465
|USDCHF
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 138.17 USD
최악의 거래: -2 750 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +1 596.72 USD
연속 최대 손실: -409.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 6
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 5
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.08 × 71
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.10 × 136
Trade mainly on major forex
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
989%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
102
0%
555
72%
71%
1.70
37.41
USD
USD
54%
1:500