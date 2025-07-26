시그널섹션
Alexander Jimmy Yantono

DumbTrader99

Alexander Jimmy Yantono
0 리뷰
안정성
102
0 / 0 USD
월별 99 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 989%
FBS-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
555
이익 거래:
405 (72.97%)
손실 거래:
150 (27.03%)
최고의 거래:
2 138.17 USD
최악의 거래:
-2 749.75 USD
총 수익:
50 335.60 USD (214 265 pips)
총 손실:
-29 570.66 USD (91 273 pips)
연속 최대 이익:
31 (1 596.72 USD)
연속 최대 이익:
4 970.07 USD (6)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
70.56%
최대 입금량:
18.92%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
4.08
롱(주식매수):
240 (43.24%)
숏(주식차입매도):
315 (56.76%)
수익 요인:
1.70
기대수익:
37.41 USD
평균 이익:
124.29 USD
평균 손실:
-197.14 USD
연속 최대 손실:
8 (-409.10 USD)
연속 최대 손실:
-3 589.59 USD (6)
월별 성장률:
33.98%
연간 예측:
412.31%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 089.83 USD (38.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
53.85% (5 089.83 USD)
자본금별:
53.60% (3 958.95 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 200
EURUSD 142
AUDUSD 93
GBPUSD 72
XAUUSD 29
XTIUSD 16
USDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 12K
EURUSD 3.2K
AUDUSD 2.6K
GBPUSD 2.5K
XAUUSD -29
XTIUSD 279
USDCHF -4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 75K
EURUSD 16K
AUDUSD 12K
GBPUSD 12K
XAUUSD 8.5K
XTIUSD -465
USDCHF -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 138.17 USD
최악의 거래: -2 750 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +1 596.72 USD
연속 최대 손실: -409.10 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 6
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Garnet-Server
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
ForexTime-MT5
0.00 × 5
LandFX-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
CapitalPointTrading-MT5-4
0.10 × 136
282 더...
Trade mainly on major forex
리뷰 없음
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 13:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.23 20:31
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.09.30 09:26
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.03 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 02:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.