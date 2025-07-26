SignauxSections
Alexander Jimmy Yantono

DumbTrader99

Alexander Jimmy Yantono
0 avis
Fiabilité
88 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2024 297%
FBS-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
305
Bénéfice trades:
206 (67.54%)
Perte trades:
99 (32.46%)
Meilleure transaction:
2 138.17 USD
Pire transaction:
-2 749.75 USD
Bénéfice brut:
36 415.70 USD (147 786 pips)
Perte brute:
-26 300.43 USD (68 155 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (2 348.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 970.07 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
89.57%
Charge de dépôt maximale:
15.63%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
1.99
Longs trades:
161 (52.79%)
Courts trades:
144 (47.21%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
33.16 USD
Bénéfice moyen:
176.78 USD
Perte moyenne:
-265.66 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-3 589.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 589.59 USD (6)
Croissance mensuelle:
-1.40%
Prévision annuelle:
-16.96%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
5 089.83 USD (38.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.85% (5 089.83 USD)
Par fonds propres:
53.60% (3 958.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 123
EURUSD 73
AUDUSD 73
GBPUSD 16
XAUUSD 13
XTIUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 6.4K
EURUSD 557
AUDUSD 2.3K
GBPUSD 774
XAUUSD 14
XTIUSD 36
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 49K
EURUSD 4.7K
AUDUSD 11K
GBPUSD 4.4K
XAUUSD 12K
XTIUSD -723
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 138.17 USD
Pire transaction: -2 750 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +2 348.01 USD
Perte consécutive maximale: -3 589.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradingProInternational-Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 3
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 6
CudraniaCapital-Real
0.00 × 3
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
ForexTime-MT5
0.00 × 5
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
277 plus...
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.03 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 02:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 11:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 13:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 08:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 10:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 04:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 03:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DumbTrader99
99 USD par mois
297%
0
0
USD
9.9K
USD
88
0%
305
67%
90%
1.38
33.16
USD
54%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.