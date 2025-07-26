SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DumbTrader99
Alexander Jimmy Yantono

DumbTrader99

Alexander Jimmy Yantono
0 recensioni
Affidabilità
88 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2024 297%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
305
Profit Trade:
206 (67.54%)
Loss Trade:
99 (32.46%)
Best Trade:
2 138.17 USD
Worst Trade:
-2 749.75 USD
Profitto lordo:
36 415.70 USD (147 786 pips)
Perdita lorda:
-26 300.43 USD (68 155 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (2 348.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 970.07 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
89.57%
Massimo carico di deposito:
15.63%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
1.99
Long Trade:
161 (52.79%)
Short Trade:
144 (47.21%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
33.16 USD
Profitto medio:
176.78 USD
Perdita media:
-265.66 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-3 589.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 589.59 USD (6)
Crescita mensile:
-1.40%
Previsione annuale:
-16.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 089.83 USD (38.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.85% (5 089.83 USD)
Per equità:
53.60% (3 958.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 123
EURUSD 73
AUDUSD 73
GBPUSD 16
XAUUSD 13
XTIUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 6.4K
EURUSD 557
AUDUSD 2.3K
GBPUSD 774
XAUUSD 14
XTIUSD 36
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 49K
EURUSD 4.7K
AUDUSD 11K
GBPUSD 4.4K
XAUUSD 12K
XTIUSD -723
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 138.17 USD
Worst Trade: -2 750 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +2 348.01 USD
Massima perdita consecutiva: -3 589.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradingProInternational-Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 3
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 6
CudraniaCapital-Real
0.00 × 3
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
ForexTime-MT5
0.00 × 5
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
277 più
Non ci sono recensioni
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.03 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 02:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 11:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 13:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 08:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 10:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 04:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 03:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
