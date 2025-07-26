- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
305
Profit Trade:
206 (67.54%)
Loss Trade:
99 (32.46%)
Best Trade:
2 138.17 USD
Worst Trade:
-2 749.75 USD
Profitto lordo:
36 415.70 USD (147 786 pips)
Perdita lorda:
-26 300.43 USD (68 155 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (2 348.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 970.07 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
89.57%
Massimo carico di deposito:
15.63%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
1.99
Long Trade:
161 (52.79%)
Short Trade:
144 (47.21%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
33.16 USD
Profitto medio:
176.78 USD
Perdita media:
-265.66 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-3 589.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 589.59 USD (6)
Crescita mensile:
-1.40%
Previsione annuale:
-16.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 089.83 USD (38.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.85% (5 089.83 USD)
Per equità:
53.60% (3 958.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|123
|EURUSD
|73
|AUDUSD
|73
|GBPUSD
|16
|XAUUSD
|13
|XTIUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|6.4K
|EURUSD
|557
|AUDUSD
|2.3K
|GBPUSD
|774
|XAUUSD
|14
|XTIUSD
|36
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|49K
|EURUSD
|4.7K
|AUDUSD
|11K
|GBPUSD
|4.4K
|XAUUSD
|12K
|XTIUSD
|-723
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 138.17 USD
Worst Trade: -2 750 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +2 348.01 USD
Massima perdita consecutiva: -3 589.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 6
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 3
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 5
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.08 × 71
277 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
297%
0
0
USD
USD
9.9K
USD
USD
88
0%
305
67%
90%
1.38
33.16
USD
USD
54%
1:500