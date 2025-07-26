SignaleKategorien
Alexander Jimmy Yantono

DumbTrader99

Alexander Jimmy Yantono
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
101 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 967%
FBS-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
547
Gewinntrades:
397 (72.57%)
Verlusttrades:
150 (27.42%)
Bester Trade:
2 138.17 USD
Schlechtester Trade:
-2 749.75 USD
Bruttoprofit:
50 112.60 USD (212 169 pips)
Bruttoverlust:
-29 570.66 USD (91 273 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (1 596.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 970.07 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
72.81%
Max deposit load:
15.63%
Letzter Trade:
23 Minuten
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
4.04
Long-Positionen:
238 (43.51%)
Short-Positionen:
309 (56.49%)
Profit-Faktor:
1.69
Mathematische Gewinnerwartung:
37.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
126.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-197.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-409.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 589.59 USD (6)
Wachstum pro Monat :
40.37%
Jahresprognose:
489.87%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 089.83 USD (38.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
53.85% (5 089.83 USD)
Kapital:
53.60% (3 958.95 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 196
EURUSD 142
AUDUSD 92
GBPUSD 70
XAUUSD 28
XTIUSD 16
USDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 12K
EURUSD 3.2K
AUDUSD 2.6K
GBPUSD 2.5K
XAUUSD -42
XTIUSD 279
USDCHF -4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 75K
EURUSD 16K
AUDUSD 12K
GBPUSD 12K
XAUUSD 7.1K
XTIUSD -465
USDCHF -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 138.17 USD
Schlechtester Trade: -2 750 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 596.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -409.10 USD

Trade mainly on major forex
Keine Bewertungen
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 13:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.23 20:31
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.09.30 09:26
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.03 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 02:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
