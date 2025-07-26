- Büyüme
İşlemler:
305
Kârla kapanan işlemler:
206 (67.54%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (32.46%)
En iyi işlem:
2 138.17 USD
En kötü işlem:
-2 749.75 USD
Brüt kâr:
36 415.70 USD (147 786 pips)
Brüt zarar:
-26 300.43 USD (68 155 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (2 348.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 970.07 USD (6)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
89.57%
Maks. mevduat yükü:
15.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
1.99
Alış işlemleri:
161 (52.79%)
Satış işlemleri:
144 (47.21%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
33.16 USD
Ortalama kâr:
176.78 USD
Ortalama zarar:
-265.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3 589.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 589.59 USD (6)
Aylık büyüme:
-1.40%
Yıllık tahmin:
-16.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 089.83 USD (38.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.85% (5 089.83 USD)
Varlığa göre:
53.60% (3 958.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|123
|EURUSD
|73
|AUDUSD
|73
|GBPUSD
|16
|XAUUSD
|13
|XTIUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|6.4K
|EURUSD
|557
|AUDUSD
|2.3K
|GBPUSD
|774
|XAUUSD
|14
|XTIUSD
|36
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|49K
|EURUSD
|4.7K
|AUDUSD
|11K
|GBPUSD
|4.4K
|XAUUSD
|12K
|XTIUSD
|-723
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 138.17 USD
En kötü işlem: -2 750 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 348.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 589.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 6
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 3
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 5
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.08 × 71
