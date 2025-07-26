SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DumbTrader99
Alexander Jimmy Yantono

DumbTrader99

Alexander Jimmy Yantono
0 inceleme
Güvenilirlik
88 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 297%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
305
Kârla kapanan işlemler:
206 (67.54%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (32.46%)
En iyi işlem:
2 138.17 USD
En kötü işlem:
-2 749.75 USD
Brüt kâr:
36 415.70 USD (147 786 pips)
Brüt zarar:
-26 300.43 USD (68 155 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (2 348.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 970.07 USD (6)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
89.57%
Maks. mevduat yükü:
15.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
1.99
Alış işlemleri:
161 (52.79%)
Satış işlemleri:
144 (47.21%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
33.16 USD
Ortalama kâr:
176.78 USD
Ortalama zarar:
-265.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3 589.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 589.59 USD (6)
Aylık büyüme:
-1.40%
Yıllık tahmin:
-16.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 089.83 USD (38.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.85% (5 089.83 USD)
Varlığa göre:
53.60% (3 958.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 123
EURUSD 73
AUDUSD 73
GBPUSD 16
XAUUSD 13
XTIUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 6.4K
EURUSD 557
AUDUSD 2.3K
GBPUSD 774
XAUUSD 14
XTIUSD 36
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 49K
EURUSD 4.7K
AUDUSD 11K
GBPUSD 4.4K
XAUUSD 12K
XTIUSD -723
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 138.17 USD
En kötü işlem: -2 750 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 348.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 589.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradingProInternational-Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 3
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 6
CudraniaCapital-Real
0.00 × 3
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
ForexTime-MT5
0.00 × 5
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
277 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.03 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 02:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 11:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 13:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 08:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 10:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 04:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 03:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
