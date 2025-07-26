- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
547
盈利交易:
397 (72.57%)
亏损交易:
150 (27.42%)
最好交易:
2 138.17 USD
最差交易:
-2 749.75 USD
毛利:
50 112.60 USD (212 169 pips)
毛利亏损:
-29 570.66 USD (91 273 pips)
最大连续赢利:
31 (1 596.72 USD)
最大连续盈利:
4 970.07 USD (6)
夏普比率:
0.12
交易活动:
72.81%
最大入金加载:
15.63%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
5 天
采收率:
4.04
长期交易:
238 (43.51%)
短期交易:
309 (56.49%)
利润因子:
1.69
预期回报:
37.55 USD
平均利润:
126.23 USD
平均损失:
-197.14 USD
最大连续失误:
8 (-409.10 USD)
最大连续亏损:
-3 589.59 USD (6)
每月增长:
40.37%
年度预测:
489.87%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 089.83 USD (38.53%)
相对跌幅:
结余:
53.85% (5 089.83 USD)
净值:
53.60% (3 958.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|196
|EURUSD
|142
|AUDUSD
|92
|GBPUSD
|70
|XAUUSD
|28
|XTIUSD
|16
|USDCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|12K
|EURUSD
|3.2K
|AUDUSD
|2.6K
|GBPUSD
|2.5K
|XAUUSD
|-42
|XTIUSD
|279
|USDCHF
|-4
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|75K
|EURUSD
|16K
|AUDUSD
|12K
|GBPUSD
|12K
|XAUUSD
|7.1K
|XTIUSD
|-465
|USDCHF
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 138.17 USD
最差交易: -2 750 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1 596.72 USD
最大连续亏损: -409.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 6
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 5
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.08 × 71
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.11 × 129
