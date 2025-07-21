- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 976
利益トレード:
1 472 (74.49%)
損失トレード:
504 (25.51%)
ベストトレード:
79.83 EUR
最悪のトレード:
-80.22 EUR
総利益:
3 110.76 EUR (1 245 051 pips)
総損失:
-2 058.83 EUR (438 463 pips)
最大連続の勝ち:
27 (63.25 EUR)
最大連続利益:
102.80 EUR (26)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
99.35%
最大入金額:
8.33%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
5.13
長いトレード:
1 076 (54.45%)
短いトレード:
900 (45.55%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
0.53 EUR
平均利益:
2.11 EUR
平均損失:
-4.08 EUR
最大連続の負け:
10 (-76.37 EUR)
最大連続損失:
-127.96 EUR (2)
月間成長:
6.77%
年間予想:
82.17%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.18 EUR
最大の:
204.97 EUR (8.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.39% (204.84 EUR)
エクイティによる:
33.88% (646.17 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|718
|GBPUSD+
|241
|EURUSD+
|185
|EURAUD+
|138
|GBPJPY+
|105
|AUDCAD+
|104
|USDJPY+
|86
|AUDUSD+
|63
|BTCUSD
|60
|AUDNZD+
|58
|NZDCAD+
|48
|GER40.r
|33
|NZDJPY+
|20
|GBPAUD+
|16
|EURGBP+
|15
|CHFJPY+
|15
|EURJPY+
|13
|GBPNZD+
|12
|USDCHF+
|11
|AUDJPY+
|9
|EURSGD+
|7
|AUDCHF+
|7
|NZDCHF+
|4
|GBPCAD+
|4
|EURCHF+
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|-73
|GBPUSD+
|361
|EURUSD+
|248
|EURAUD+
|257
|GBPJPY+
|103
|AUDCAD+
|-32
|USDJPY+
|120
|AUDUSD+
|68
|BTCUSD
|62
|AUDNZD+
|-33
|NZDCAD+
|17
|GER40.r
|37
|NZDJPY+
|11
|GBPAUD+
|13
|EURGBP+
|15
|CHFJPY+
|-28
|EURJPY+
|-1
|GBPNZD+
|7
|USDCHF+
|4
|AUDJPY+
|5
|EURSGD+
|11
|AUDCHF+
|16
|NZDCHF+
|6
|GBPCAD+
|3
|EURCHF+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|-5K
|GBPUSD+
|38K
|EURUSD+
|27K
|EURAUD+
|39K
|GBPJPY+
|26K
|AUDCAD+
|-5.2K
|USDJPY+
|19K
|AUDUSD+
|7.6K
|BTCUSD
|637K
|AUDNZD+
|-4.8K
|NZDCAD+
|3K
|GER40.r
|29K
|NZDJPY+
|-551
|GBPAUD+
|650
|EURGBP+
|1.2K
|CHFJPY+
|-10K
|EURJPY+
|-5
|GBPNZD+
|1.3K
|USDCHF+
|1K
|AUDJPY+
|823
|EURSGD+
|810
|AUDCHF+
|216
|NZDCHF+
|433
|GBPCAD+
|429
|EURCHF+
|463
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 5
|2698.00 × 1
Invest with Confidence – Your Trading Account for Safe and Long-Term Success!
Discover the future of trading with our carefully managed trading account, primarily operated by an advanced trading bot. Our bot is specifically designed to make safe and sustainable investments, allowing you to pursue your financial goals with confidence.
Why should you choose our trading account?
- Careful Management: Every trade is executed with utmost precision and thorough analysis.
- Long-Term Strategies: Our bot focuses on proven investment strategies aimed at stability and growth.
- Current Market Monitoring: We keep a close eye on the latest news and developments in the financial market. If necessary, our system intervenes to secure capital and protect your investments.
- Safe Loss Limit: An integrated safety mechanism ensures that a maximum drawdown of 40% is not exceeded, allowing you to invest with peace of mind.
Whether you are an experienced trader or a beginner, our trading account offers you the security and support you need. Start your journey towards a successful financial future today
