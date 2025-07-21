シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GermanSolidMix
Richard Hermann

GermanSolidMix

Richard Hermann
レビュー0件
信頼性
23週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 76%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 976
利益トレード:
1 472 (74.49%)
損失トレード:
504 (25.51%)
ベストトレード:
79.83 EUR
最悪のトレード:
-80.22 EUR
総利益:
3 110.76 EUR (1 245 051 pips)
総損失:
-2 058.83 EUR (438 463 pips)
最大連続の勝ち:
27 (63.25 EUR)
最大連続利益:
102.80 EUR (26)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
99.35%
最大入金額:
8.33%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
5.13
長いトレード:
1 076 (54.45%)
短いトレード:
900 (45.55%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
0.53 EUR
平均利益:
2.11 EUR
平均損失:
-4.08 EUR
最大連続の負け:
10 (-76.37 EUR)
最大連続損失:
-127.96 EUR (2)
月間成長:
6.77%
年間予想:
82.17%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.18 EUR
最大の:
204.97 EUR (8.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.39% (204.84 EUR)
エクイティによる:
33.88% (646.17 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 718
GBPUSD+ 241
EURUSD+ 185
EURAUD+ 138
GBPJPY+ 105
AUDCAD+ 104
USDJPY+ 86
AUDUSD+ 63
BTCUSD 60
AUDNZD+ 58
NZDCAD+ 48
GER40.r 33
NZDJPY+ 20
GBPAUD+ 16
EURGBP+ 15
CHFJPY+ 15
EURJPY+ 13
GBPNZD+ 12
USDCHF+ 11
AUDJPY+ 9
EURSGD+ 7
AUDCHF+ 7
NZDCHF+ 4
GBPCAD+ 4
EURCHF+ 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ -73
GBPUSD+ 361
EURUSD+ 248
EURAUD+ 257
GBPJPY+ 103
AUDCAD+ -32
USDJPY+ 120
AUDUSD+ 68
BTCUSD 62
AUDNZD+ -33
NZDCAD+ 17
GER40.r 37
NZDJPY+ 11
GBPAUD+ 13
EURGBP+ 15
CHFJPY+ -28
EURJPY+ -1
GBPNZD+ 7
USDCHF+ 4
AUDJPY+ 5
EURSGD+ 11
AUDCHF+ 16
NZDCHF+ 6
GBPCAD+ 3
EURCHF+ 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ -5K
GBPUSD+ 38K
EURUSD+ 27K
EURAUD+ 39K
GBPJPY+ 26K
AUDCAD+ -5.2K
USDJPY+ 19K
AUDUSD+ 7.6K
BTCUSD 637K
AUDNZD+ -4.8K
NZDCAD+ 3K
GER40.r 29K
NZDJPY+ -551
GBPAUD+ 650
EURGBP+ 1.2K
CHFJPY+ -10K
EURJPY+ -5
GBPNZD+ 1.3K
USDCHF+ 1K
AUDJPY+ 823
EURSGD+ 810
AUDCHF+ 216
NZDCHF+ 433
GBPCAD+ 429
EURCHF+ 463
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +79.83 EUR
最悪のトレード: -80 EUR
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +63.25 EUR
最大連続損失: -76.37 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 5
2698.00 × 1
Invest with Confidence – Your Trading Account for Safe and Long-Term Success!

Discover the future of trading with our carefully managed trading account, primarily operated by an advanced trading bot. Our bot is specifically designed to make safe and sustainable investments, allowing you to pursue your financial goals with confidence.

Why should you choose our trading account?

  • Careful Management: Every trade is executed with utmost precision and thorough analysis.
  • Long-Term Strategies: Our bot focuses on proven investment strategies aimed at stability and growth.
  • Current Market Monitoring: We keep a close eye on the latest news and developments in the financial market. If necessary, our system intervenes to secure capital and protect your investments.
  • Safe Loss Limit: An integrated safety mechanism ensures that a maximum drawdown of 40% is not exceeded, allowing you to invest with peace of mind.

Whether you are an experienced trader or a beginner, our trading account offers you the security and support you need. Start your journey towards a successful financial future today


レビューなし
2025.10.15 03:37
No swaps are charged
2025.10.15 03:37
No swaps are charged
2025.10.13 22:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 16:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 01:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 18:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 14:30
Share of trading days is too low
2025.07.22 14:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.22 13:30
Share of trading days is too low
2025.07.22 13:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 13:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 13:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 13:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.21 13:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.21 13:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
