- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 970
盈利交易:
1 468 (74.51%)
亏损交易:
502 (25.48%)
最好交易:
79.83 EUR
最差交易:
-40.26 EUR
毛利:
3 104.09 EUR (1 244 250 pips)
毛利亏损:
-1 930.75 EUR (418 685 pips)
最大连续赢利:
27 (63.25 EUR)
最大连续盈利:
102.80 EUR (26)
夏普比率:
0.15
交易活动:
99.35%
最大入金加载:
8.33%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
67
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.72
长期交易:
1 074 (54.52%)
短期交易:
896 (45.48%)
利润因子:
1.61
预期回报:
0.60 EUR
平均利润:
2.11 EUR
平均损失:
-3.85 EUR
最大连续失误:
10 (-76.37 EUR)
最大连续亏损:
-80.95 EUR (4)
每月增长:
14.82%
年度预测:
179.81%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.18 EUR
最大值:
204.97 EUR (8.83%)
相对跌幅:
结余:
9.39% (204.84 EUR)
净值:
33.88% (646.17 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|717
|GBPUSD+
|238
|EURUSD+
|185
|EURAUD+
|138
|GBPJPY+
|104
|AUDCAD+
|104
|USDJPY+
|85
|AUDUSD+
|63
|BTCUSD
|60
|AUDNZD+
|58
|NZDCAD+
|48
|GER40.r
|33
|NZDJPY+
|20
|GBPAUD+
|16
|EURGBP+
|15
|CHFJPY+
|15
|EURJPY+
|13
|GBPNZD+
|12
|USDCHF+
|11
|AUDJPY+
|9
|EURSGD+
|7
|AUDCHF+
|7
|NZDCHF+
|4
|GBPCAD+
|4
|EURCHF+
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|-74
|GBPUSD+
|355
|EURUSD+
|248
|EURAUD+
|257
|GBPJPY+
|194
|AUDCAD+
|-32
|USDJPY+
|175
|AUDUSD+
|68
|BTCUSD
|62
|AUDNZD+
|-33
|NZDCAD+
|17
|GER40.r
|37
|NZDJPY+
|11
|GBPAUD+
|13
|EURGBP+
|15
|CHFJPY+
|-28
|EURJPY+
|-1
|GBPNZD+
|7
|USDCHF+
|4
|AUDJPY+
|5
|EURSGD+
|11
|AUDCHF+
|16
|NZDCHF+
|6
|GBPCAD+
|3
|EURCHF+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|-5.1K
|GBPUSD+
|38K
|EURUSD+
|27K
|EURAUD+
|39K
|GBPJPY+
|39K
|AUDCAD+
|-5.2K
|USDJPY+
|26K
|AUDUSD+
|7.6K
|BTCUSD
|637K
|AUDNZD+
|-4.8K
|NZDCAD+
|3K
|GER40.r
|29K
|NZDJPY+
|-551
|GBPAUD+
|650
|EURGBP+
|1.2K
|CHFJPY+
|-10K
|EURJPY+
|-5
|GBPNZD+
|1.3K
|USDCHF+
|1K
|AUDJPY+
|823
|EURSGD+
|810
|AUDCHF+
|216
|NZDCHF+
|433
|GBPCAD+
|429
|EURCHF+
|463
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
最好交易: +79.83 EUR
最差交易: -40 EUR
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +63.25 EUR
最大连续亏损: -76.37 EUR
Invest with Confidence – Your Trading Account for Safe and Long-Term Success!
Discover the future of trading with our carefully managed trading account, primarily operated by an advanced trading bot. Our bot is specifically designed to make safe and sustainable investments, allowing you to pursue your financial goals with confidence.
Why should you choose our trading account?
- Careful Management: Every trade is executed with utmost precision and thorough analysis.
- Long-Term Strategies: Our bot focuses on proven investment strategies aimed at stability and growth.
- Current Market Monitoring: We keep a close eye on the latest news and developments in the financial market. If necessary, our system intervenes to secure capital and protect your investments.
- Safe Loss Limit: An integrated safety mechanism ensures that a maximum drawdown of 40% is not exceeded, allowing you to invest with peace of mind.
Whether you are an experienced trader or a beginner, our trading account offers you the security and support you need. Start your journey towards a successful financial future today
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
87%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
23
94%
1 970
74%
99%
1.60
0.60
EUR
EUR
34%
1:500