Richard Hermann

GermanSolidMix

Richard Hermann
可靠性
23
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 87%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 970
盈利交易:
1 468 (74.51%)
亏损交易:
502 (25.48%)
最好交易:
79.83 EUR
最差交易:
-40.26 EUR
毛利:
3 104.09 EUR (1 244 250 pips)
毛利亏损:
-1 930.75 EUR (418 685 pips)
最大连续赢利:
27 (63.25 EUR)
最大连续盈利:
102.80 EUR (26)
夏普比率:
0.15
交易活动:
99.35%
最大入金加载:
8.33%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
67
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.72
长期交易:
1 074 (54.52%)
短期交易:
896 (45.48%)
利润因子:
1.61
预期回报:
0.60 EUR
平均利润:
2.11 EUR
平均损失:
-3.85 EUR
最大连续失误:
10 (-76.37 EUR)
最大连续亏损:
-80.95 EUR (4)
每月增长:
14.82%
年度预测:
179.81%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.18 EUR
最大值:
204.97 EUR (8.83%)
相对跌幅:
结余:
9.39% (204.84 EUR)
净值:
33.88% (646.17 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 717
GBPUSD+ 238
EURUSD+ 185
EURAUD+ 138
GBPJPY+ 104
AUDCAD+ 104
USDJPY+ 85
AUDUSD+ 63
BTCUSD 60
AUDNZD+ 58
NZDCAD+ 48
GER40.r 33
NZDJPY+ 20
GBPAUD+ 16
EURGBP+ 15
CHFJPY+ 15
EURJPY+ 13
GBPNZD+ 12
USDCHF+ 11
AUDJPY+ 9
EURSGD+ 7
AUDCHF+ 7
NZDCHF+ 4
GBPCAD+ 4
EURCHF+ 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ -74
GBPUSD+ 355
EURUSD+ 248
EURAUD+ 257
GBPJPY+ 194
AUDCAD+ -32
USDJPY+ 175
AUDUSD+ 68
BTCUSD 62
AUDNZD+ -33
NZDCAD+ 17
GER40.r 37
NZDJPY+ 11
GBPAUD+ 13
EURGBP+ 15
CHFJPY+ -28
EURJPY+ -1
GBPNZD+ 7
USDCHF+ 4
AUDJPY+ 5
EURSGD+ 11
AUDCHF+ 16
NZDCHF+ 6
GBPCAD+ 3
EURCHF+ 2
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ -5.1K
GBPUSD+ 38K
EURUSD+ 27K
EURAUD+ 39K
GBPJPY+ 39K
AUDCAD+ -5.2K
USDJPY+ 26K
AUDUSD+ 7.6K
BTCUSD 637K
AUDNZD+ -4.8K
NZDCAD+ 3K
GER40.r 29K
NZDJPY+ -551
GBPAUD+ 650
EURGBP+ 1.2K
CHFJPY+ -10K
EURJPY+ -5
GBPNZD+ 1.3K
USDCHF+ 1K
AUDJPY+ 823
EURSGD+ 810
AUDCHF+ 216
NZDCHF+ 433
GBPCAD+ 429
EURCHF+ 463
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +79.83 EUR
最差交易: -40 EUR
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +63.25 EUR
最大连续亏损: -76.37 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 5
57.00 × 1
Invest with Confidence – Your Trading Account for Safe and Long-Term Success!

Discover the future of trading with our carefully managed trading account, primarily operated by an advanced trading bot. Our bot is specifically designed to make safe and sustainable investments, allowing you to pursue your financial goals with confidence.

Why should you choose our trading account?

  • Careful Management: Every trade is executed with utmost precision and thorough analysis.
  • Long-Term Strategies: Our bot focuses on proven investment strategies aimed at stability and growth.
  • Current Market Monitoring: We keep a close eye on the latest news and developments in the financial market. If necessary, our system intervenes to secure capital and protect your investments.
  • Safe Loss Limit: An integrated safety mechanism ensures that a maximum drawdown of 40% is not exceeded, allowing you to invest with peace of mind.

Whether you are an experienced trader or a beginner, our trading account offers you the security and support you need. Start your journey towards a successful financial future today


2025.10.15 03:37
No swaps are charged
2025.10.15 03:37
No swaps are charged
2025.10.13 22:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 16:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 01:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 18:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 14:30
Share of trading days is too low
2025.07.22 14:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.22 13:30
Share of trading days is too low
2025.07.22 13:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 13:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 13:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 13:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.21 13:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.21 13:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
如果您还没有安装平台，您可以在这里下载