Supachai Poltam

GRID OILMAN with BB_Reversal

Supachai Poltam
レビュー0件
信頼性
28週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 21%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 496
利益トレード:
1 485 (99.26%)
損失トレード:
11 (0.74%)
ベストトレード:
688.20 USD
最悪のトレード:
-1 658.01 USD
総利益:
6 198.89 USD (2 088 211 pips)
総損失:
-2 030.45 USD (1 044 914 pips)
最大連続の勝ち:
376 (1 489.38 USD)
最大連続利益:
1 489.38 USD (376)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.20%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
48
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.51
長いトレード:
1 443 (96.46%)
短いトレード:
53 (3.54%)
プロフィットファクター:
3.05
期待されたペイオフ:
2.79 USD
平均利益:
4.17 USD
平均損失:
-184.59 USD
最大連続の負け:
2 (-24.76 USD)
最大連続損失:
-1 658.01 USD (1)
月間成長:
3.40%
年間予想:
41.31%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 658.01 USD (9.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.82% (1 658.01 USD)
エクイティによる:
23.04% (3 456.53 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
SpotCrude 1411
XAUUSD 20
AUDCAD 14
BTCUSD 10
AUDUSD 7
AUDCHF 6
NAS100 6
EURUSD 4
AUDJPY 4
USDTHB 4
GBPUSD 3
CHFJPY 3
EURCHF 3
XAGUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
SpotCrude 818
XAUUSD 615
AUDCAD 519
BTCUSD -181
AUDUSD 525
AUDCHF 156
NAS100 929
EURUSD 116
AUDJPY 73
USDTHB 255
GBPUSD -51
CHFJPY 392
EURCHF 3
XAGUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
SpotCrude 381K
XAUUSD 51K
AUDCAD 2.4K
BTCUSD 518K
AUDUSD 608
AUDCHF 1.4K
NAS100 24K
EURUSD 1.7K
AUDJPY 2.9K
USDTHB 55K
GBPUSD 188
CHFJPY 4.9K
EURCHF 105
XAGUSD 2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +688.20 USD
最悪のトレード: -1 658 USD
最大連続の勝ち: 376
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 489.38 USD
最大連続損失: -24.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.31 × 345
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
FPMarkets-Live
0.44 × 323
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.85 × 188
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
69 より多く...
Just a simple grid that trade with full margin, no stop loss at all
there's no way this account would get rekt unless this world doesn't use oil anymore
I recently just added dynamic grid for more fun, starting from September

contact me for more details about dynamic grid EA
only 299 USD per 1 copy, can be use up to 5 accounts
レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください