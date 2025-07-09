- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 496
利益トレード:
1 485 (99.26%)
損失トレード:
11 (0.74%)
ベストトレード:
688.20 USD
最悪のトレード:
-1 658.01 USD
総利益:
6 198.89 USD (2 088 211 pips)
総損失:
-2 030.45 USD (1 044 914 pips)
最大連続の勝ち:
376 (1 489.38 USD)
最大連続利益:
1 489.38 USD (376)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.20%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
48
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.51
長いトレード:
1 443 (96.46%)
短いトレード:
53 (3.54%)
プロフィットファクター:
3.05
期待されたペイオフ:
2.79 USD
平均利益:
4.17 USD
平均損失:
-184.59 USD
最大連続の負け:
2 (-24.76 USD)
最大連続損失:
-1 658.01 USD (1)
月間成長:
3.40%
年間予想:
41.31%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 658.01 USD (9.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.82% (1 658.01 USD)
エクイティによる:
23.04% (3 456.53 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|SpotCrude
|1411
|XAUUSD
|20
|AUDCAD
|14
|BTCUSD
|10
|AUDUSD
|7
|AUDCHF
|6
|NAS100
|6
|EURUSD
|4
|AUDJPY
|4
|USDTHB
|4
|GBPUSD
|3
|CHFJPY
|3
|EURCHF
|3
|XAGUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|SpotCrude
|818
|XAUUSD
|615
|AUDCAD
|519
|BTCUSD
|-181
|AUDUSD
|525
|AUDCHF
|156
|NAS100
|929
|EURUSD
|116
|AUDJPY
|73
|USDTHB
|255
|GBPUSD
|-51
|CHFJPY
|392
|EURCHF
|3
|XAGUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|SpotCrude
|381K
|XAUUSD
|51K
|AUDCAD
|2.4K
|BTCUSD
|518K
|AUDUSD
|608
|AUDCHF
|1.4K
|NAS100
|24K
|EURUSD
|1.7K
|AUDJPY
|2.9K
|USDTHB
|55K
|GBPUSD
|188
|CHFJPY
|4.9K
|EURCHF
|105
|XAGUSD
|2
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +688.20 USD
最悪のトレード: -1 658 USD
最大連続の勝ち: 376
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 489.38 USD
最大連続損失: -24.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 345
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
|
FPMarkets-Live
|0.44 × 323
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.85 × 188
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
69 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Just a simple grid that trade with full margin, no stop loss at all
there's no way this account would get rekt unless this world doesn't use oil anymore
I recently just added dynamic grid for more fun, starting from September
contact me for more details about dynamic grid EA
only 299 USD per 1 copy, can be use up to 5 accounts
there's no way this account would get rekt unless this world doesn't use oil anymore
I recently just added dynamic grid for more fun, starting from September
contact me for more details about dynamic grid EA
only 299 USD per 1 copy, can be use up to 5 accounts
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
21%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
28
96%
1 496
99%
100%
3.05
2.79
USD
USD
23%
1:500