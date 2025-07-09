- Büyüme
İşlemler:
338
Kârla kapanan işlemler:
335 (99.11%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (0.89%)
En iyi işlem:
122.30 USD
En kötü işlem:
-16.31 USD
Brüt kâr:
853.82 USD (202 517 pips)
Brüt zarar:
-36.92 USD (1 432 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
302 (405.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
405.08 USD (302)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
32.99
Alış işlemleri:
324 (95.86%)
Satış işlemleri:
14 (4.14%)
Kâr faktörü:
23.13
Beklenen getiri:
2.42 USD
Ortalama kâr:
2.55 USD
Ortalama zarar:
-12.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-24.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.76 USD (2)
Aylık büyüme:
3.99%
Yıllık tahmin:
48.41%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.76 USD (0.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.19% (24.76 USD)
Varlığa göre:
9.04% (1 184.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SpotCrude
|320
|AUDUSD
|5
|AUDCAD
|5
|EURUSD
|2
|AUDCHF
|2
|USDTHB
|2
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SpotCrude
|362
|AUDUSD
|57
|AUDCAD
|32
|EURUSD
|100
|AUDCHF
|46
|USDTHB
|163
|AUDJPY
|13
|GBPUSD
|44
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SpotCrude
|169K
|AUDUSD
|-96
|AUDCAD
|48
|EURUSD
|1.7K
|AUDCHF
|595
|USDTHB
|28K
|AUDJPY
|526
|GBPUSD
|895
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +122.30 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 302
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +405.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.19 × 113
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 95
|
Exness-MT5Real3
|0.38 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 322
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 241
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 1522
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.85 × 188
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 4
