SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GRID OILMAN with BB_Reversal
Supachai Poltam

GRID OILMAN with BB_Reversal

Supachai Poltam
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
338
Kârla kapanan işlemler:
335 (99.11%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (0.89%)
En iyi işlem:
122.30 USD
En kötü işlem:
-16.31 USD
Brüt kâr:
853.82 USD (202 517 pips)
Brüt zarar:
-36.92 USD (1 432 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
302 (405.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
405.08 USD (302)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
32.99
Alış işlemleri:
324 (95.86%)
Satış işlemleri:
14 (4.14%)
Kâr faktörü:
23.13
Beklenen getiri:
2.42 USD
Ortalama kâr:
2.55 USD
Ortalama zarar:
-12.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-24.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.76 USD (2)
Aylık büyüme:
3.99%
Yıllık tahmin:
48.41%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.76 USD (0.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.19% (24.76 USD)
Varlığa göre:
9.04% (1 184.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SpotCrude 320
AUDUSD 5
AUDCAD 5
EURUSD 2
AUDCHF 2
USDTHB 2
AUDJPY 1
GBPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SpotCrude 362
AUDUSD 57
AUDCAD 32
EURUSD 100
AUDCHF 46
USDTHB 163
AUDJPY 13
GBPUSD 44
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SpotCrude 169K
AUDUSD -96
AUDCAD 48
EURUSD 1.7K
AUDCHF 595
USDTHB 28K
AUDJPY 526
GBPUSD 895
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +122.30 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 302
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +405.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.19 × 113
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FusionMarkets-Live
0.31 × 95
Exness-MT5Real3
0.38 × 285
FPMarkets-Live
0.42 × 322
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 241
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 1522
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.85 × 188
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
Exness-MT5Real
1.00 × 4
Just a simple grid that trade with full margin, no stop loss at all
there's no way this account would get rekt unless this world doesn't use oil anymore
I recently just added dynamic grid for more fun, starting from September

contact me for more details about dynamic grid EA
only 299 USD per 1 copy, can be use up to 5 accounts
İnceleme yok
2025.09.17 23:26
No swaps are charged
2025.09.17 23:26
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 10:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 07:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 17:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GRID OILMAN with BB_Reversal
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
13K
USD
15
92%
338
99%
100%
23.12
2.42
USD
9%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.