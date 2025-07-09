- 자본
- 축소
트레이드:
1 677
이익 거래:
1 666 (99.34%)
손실 거래:
11 (0.66%)
최고의 거래:
688.20 USD
최악의 거래:
-1 658.01 USD
총 수익:
7 206.31 USD (2 229 239 pips)
총 손실:
-2 030.45 USD (1 044 914 pips)
연속 최대 이익:
376 (1 489.38 USD)
연속 최대 이익:
1 534.00 USD (219)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.20%
최근 거래:
30 분 전
주별 거래 수:
202
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.12
롱(주식매수):
1 619 (96.54%)
숏(주식차입매도):
58 (3.46%)
수익 요인:
3.55
기대수익:
3.09 USD
평균 이익:
4.33 USD
평균 손실:
-184.59 USD
연속 최대 손실:
2 (-24.76 USD)
연속 최대 손실:
-1 658.01 USD (1)
월별 성장률:
5.65%
연간 예측:
68.51%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 658.01 USD (9.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.82% (1 658.01 USD)
자본금별:
23.04% (3 456.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|SpotCrude
|1585
|XAUUSD
|21
|AUDCAD
|14
|BTCUSD
|10
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|6
|AUDCHF
|6
|USDTHB
|6
|NAS100
|6
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|4
|CHFJPY
|3
|EURCHF
|3
|XAGUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|SpotCrude
|1.2K
|XAUUSD
|671
|AUDCAD
|519
|BTCUSD
|-181
|AUDUSD
|719
|EURUSD
|222
|AUDCHF
|156
|USDTHB
|453
|NAS100
|929
|AUDJPY
|73
|GBPUSD
|-11
|CHFJPY
|392
|EURCHF
|3
|XAGUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|SpotCrude
|465K
|XAUUSD
|56K
|AUDCAD
|2.4K
|BTCUSD
|518K
|AUDUSD
|897
|EURUSD
|2.1K
|AUDCHF
|1.4K
|USDTHB
|105K
|NAS100
|24K
|AUDJPY
|2.9K
|GBPUSD
|539
|CHFJPY
|4.9K
|EURCHF
|105
|XAGUSD
|2
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +688.20 USD
최악의 거래: -1 658 USD
연속 최대 이익: 219
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 489.38 USD
연속 최대 손실: -24.76 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 345
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
|
FPMarkets-Live
|0.44 × 323
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.85 × 188
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
Just a simple grid that trade with full margin, no stop loss at all
there's no way this account would get rekt unless this world doesn't use oil anymore
I recently just added dynamic grid for more fun, starting from September
contact me for more details about dynamic grid EA
only 299 USD per 1 copy, can be use up to 5 accounts
there's no way this account would get rekt unless this world doesn't use oil anymore
I recently just added dynamic grid for more fun, starting from September
contact me for more details about dynamic grid EA
only 299 USD per 1 copy, can be use up to 5 accounts
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
25%
0
0
USD
USD
43K
USD
USD
29
96%
1 677
99%
100%
3.54
3.09
USD
USD
23%
1:500