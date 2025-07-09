시그널섹션
GRID OILMAN with BB_Reversal

Supachai Poltam
0 리뷰
안정성
29
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 25%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 677
이익 거래:
1 666 (99.34%)
손실 거래:
11 (0.66%)
최고의 거래:
688.20 USD
최악의 거래:
-1 658.01 USD
총 수익:
7 206.31 USD (2 229 239 pips)
총 손실:
-2 030.45 USD (1 044 914 pips)
연속 최대 이익:
376 (1 489.38 USD)
연속 최대 이익:
1 534.00 USD (219)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.20%
최근 거래:
30 분 전
주별 거래 수:
202
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.12
롱(주식매수):
1 619 (96.54%)
숏(주식차입매도):
58 (3.46%)
수익 요인:
3.55
기대수익:
3.09 USD
평균 이익:
4.33 USD
평균 손실:
-184.59 USD
연속 최대 손실:
2 (-24.76 USD)
연속 최대 손실:
-1 658.01 USD (1)
월별 성장률:
5.65%
연간 예측:
68.51%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 658.01 USD (9.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.82% (1 658.01 USD)
자본금별:
23.04% (3 456.53 USD)

배포

심볼 Sell Buy
SpotCrude 1585
XAUUSD 21
AUDCAD 14
BTCUSD 10
AUDUSD 8
EURUSD 6
AUDCHF 6
USDTHB 6
NAS100 6
AUDJPY 4
GBPUSD 4
CHFJPY 3
EURCHF 3
XAGUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
SpotCrude 1.2K
XAUUSD 671
AUDCAD 519
BTCUSD -181
AUDUSD 719
EURUSD 222
AUDCHF 156
USDTHB 453
NAS100 929
AUDJPY 73
GBPUSD -11
CHFJPY 392
EURCHF 3
XAGUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
SpotCrude 465K
XAUUSD 56K
AUDCAD 2.4K
BTCUSD 518K
AUDUSD 897
EURUSD 2.1K
AUDCHF 1.4K
USDTHB 105K
NAS100 24K
AUDJPY 2.9K
GBPUSD 539
CHFJPY 4.9K
EURCHF 105
XAGUSD 2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +688.20 USD
최악의 거래: -1 658 USD
연속 최대 이익: 219
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 489.38 USD
연속 최대 손실: -24.76 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.31 × 345
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
FPMarkets-Live
0.44 × 323
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.85 × 188
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
69 더...
Just a simple grid that trade with full margin, no stop loss at all
there's no way this account would get rekt unless this world doesn't use oil anymore
I recently just added dynamic grid for more fun, starting from September

contact me for more details about dynamic grid EA
only 299 USD per 1 copy, can be use up to 5 accounts
리뷰 없음
2026.01.06 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 18:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.07 22:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 23:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 18:12
No swaps are charged on the signal account
2025.11.25 00:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 19:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 04:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.19 22:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 00:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 23:26
No swaps are charged
