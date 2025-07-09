SinaisSeções
Supachai Poltam

GRID OILMAN with BB_Reversal

Supachai Poltam
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 21%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Para estatísticas em detalhe,
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 496
Negociações com lucro:
1 485 (99.26%)
Negociações com perda:
11 (0.74%)
Melhor negociação:
688.20 USD
Pior negociação:
-1 658.01 USD
Lucro bruto:
6 198.89 USD (2 088 211 pips)
Perda bruta:
-2 030.45 USD (1 044 914 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
376 (1 489.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 489.38 USD (376)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.20%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
48
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.51
Negociações longas:
1 443 (96.46%)
Negociações curtas:
53 (3.54%)
Fator de lucro:
3.05
Valor esperado:
2.79 USD
Lucro médio:
4.17 USD
Perda média:
-184.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-24.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 658.01 USD (1)
Crescimento mensal:
3.40%
Previsão anual:
41.31%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 658.01 USD (9.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.82% (1 658.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.04% (3 456.53 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
SpotCrude 1411
XAUUSD 20
AUDCAD 14
BTCUSD 10
AUDUSD 7
AUDCHF 6
NAS100 6
EURUSD 4
AUDJPY 4
USDTHB 4
GBPUSD 3
CHFJPY 3
EURCHF 3
XAGUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
SpotCrude 818
XAUUSD 615
AUDCAD 519
BTCUSD -181
AUDUSD 525
AUDCHF 156
NAS100 929
EURUSD 116
AUDJPY 73
USDTHB 255
GBPUSD -51
CHFJPY 392
EURCHF 3
XAGUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
SpotCrude 381K
XAUUSD 51K
AUDCAD 2.4K
BTCUSD 518K
AUDUSD 608
AUDCHF 1.4K
NAS100 24K
EURUSD 1.7K
AUDJPY 2.9K
USDTHB 55K
GBPUSD 188
CHFJPY 4.9K
EURCHF 105
XAGUSD 2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +688.20 USD
Pior negociação: -1 658 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 376
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 489.38 USD
Máxima perda consecutiva: -24.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.31 × 345
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
FPMarkets-Live
0.44 × 323
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.85 × 188
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
69 mais ...
Para estatísticas em detalhe,
Just a simple grid that trade with full margin, no stop loss at all
there's no way this account would get rekt unless this world doesn't use oil anymore
I recently just added dynamic grid for more fun, starting from September

contact me for more details about dynamic grid EA
only 299 USD per 1 copy, can be use up to 5 accounts
Sem comentários
2025.12.18 17:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 18:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.07 22:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 23:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 18:12
No swaps are charged on the signal account
2025.11.25 00:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 19:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 04:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.19 22:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 00:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 23:26
No swaps are charged
2025.09.17 23:26
No swaps are charged
Para estatísticas em detalhe,
