Supachai Poltam

GRID OILMAN with BB_Reversal

Supachai Poltam
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 21%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 491
Прибыльных трейдов:
1 480 (99.26%)
Убыточных трейдов:
11 (0.74%)
Лучший трейд:
688.20 USD
Худший трейд:
-1 658.01 USD
Общая прибыль:
6 196.32 USD (2 086 935 pips)
Общий убыток:
-2 030.45 USD (1 044 914 pips)
Макс. серия выигрышей:
376 (1 489.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 489.38 USD (376)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.20%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.51
Длинных трейдов:
1 438 (96.45%)
Коротких трейдов:
53 (3.55%)
Профит фактор:
3.05
Мат. ожидание:
2.79 USD
Средняя прибыль:
4.19 USD
Средний убыток:
-184.59 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-24.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 658.01 USD (1)
Прирост в месяц:
1.27%
Годовой прогноз:
15.50%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 658.01 USD (9.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.82% (1 658.01 USD)
По эквити:
23.04% (3 456.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SpotCrude 1406
XAUUSD 20
AUDCAD 14
BTCUSD 10
AUDUSD 7
AUDCHF 6
NAS100 6
EURUSD 4
AUDJPY 4
USDTHB 4
GBPUSD 3
CHFJPY 3
EURCHF 3
XAGUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SpotCrude 816
XAUUSD 615
AUDCAD 519
BTCUSD -181
AUDUSD 525
AUDCHF 156
NAS100 929
EURUSD 116
AUDJPY 73
USDTHB 255
GBPUSD -51
CHFJPY 392
EURCHF 3
XAGUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SpotCrude 380K
XAUUSD 51K
AUDCAD 2.4K
BTCUSD 518K
AUDUSD 608
AUDCHF 1.4K
NAS100 24K
EURUSD 1.7K
AUDJPY 2.9K
USDTHB 55K
GBPUSD 188
CHFJPY 4.9K
EURCHF 105
XAGUSD 2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +688.20 USD
Худший трейд: -1 658 USD
Макс. серия выигрышей: 376
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 489.38 USD
Макс. убыток в серии: -24.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.31 × 345
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
FPMarkets-Live
0.44 × 323
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.85 × 188
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
еще 69...
Just a simple grid that trade with full margin, no stop loss at all
there's no way this account would get rekt unless this world doesn't use oil anymore
I recently just added dynamic grid for more fun, starting from September

contact me for more details about dynamic grid EA
only 299 USD per 1 copy, can be use up to 5 accounts
Нет отзывов
2025.12.18 17:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 18:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.07 22:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 23:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 18:12
No swaps are charged on the signal account
2025.11.25 00:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 19:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 04:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.19 22:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 00:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 23:26
No swaps are charged
2025.09.17 23:26
No swaps are charged
