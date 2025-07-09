- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 491
Прибыльных трейдов:
1 480 (99.26%)
Убыточных трейдов:
11 (0.74%)
Лучший трейд:
688.20 USD
Худший трейд:
-1 658.01 USD
Общая прибыль:
6 196.32 USD (2 086 935 pips)
Общий убыток:
-2 030.45 USD (1 044 914 pips)
Макс. серия выигрышей:
376 (1 489.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 489.38 USD (376)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.20%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.51
Длинных трейдов:
1 438 (96.45%)
Коротких трейдов:
53 (3.55%)
Профит фактор:
3.05
Мат. ожидание:
2.79 USD
Средняя прибыль:
4.19 USD
Средний убыток:
-184.59 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-24.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 658.01 USD (1)
Прирост в месяц:
1.27%
Годовой прогноз:
15.50%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 658.01 USD (9.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.82% (1 658.01 USD)
По эквити:
23.04% (3 456.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SpotCrude
|1406
|XAUUSD
|20
|AUDCAD
|14
|BTCUSD
|10
|AUDUSD
|7
|AUDCHF
|6
|NAS100
|6
|EURUSD
|4
|AUDJPY
|4
|USDTHB
|4
|GBPUSD
|3
|CHFJPY
|3
|EURCHF
|3
|XAGUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SpotCrude
|816
|XAUUSD
|615
|AUDCAD
|519
|BTCUSD
|-181
|AUDUSD
|525
|AUDCHF
|156
|NAS100
|929
|EURUSD
|116
|AUDJPY
|73
|USDTHB
|255
|GBPUSD
|-51
|CHFJPY
|392
|EURCHF
|3
|XAGUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SpotCrude
|380K
|XAUUSD
|51K
|AUDCAD
|2.4K
|BTCUSD
|518K
|AUDUSD
|608
|AUDCHF
|1.4K
|NAS100
|24K
|EURUSD
|1.7K
|AUDJPY
|2.9K
|USDTHB
|55K
|GBPUSD
|188
|CHFJPY
|4.9K
|EURCHF
|105
|XAGUSD
|2
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +688.20 USD
Худший трейд: -1 658 USD
Макс. серия выигрышей: 376
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 489.38 USD
Макс. убыток в серии: -24.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 345
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
|
FPMarkets-Live
|0.44 × 323
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.85 × 188
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
Just a simple grid that trade with full margin, no stop loss at all
there's no way this account would get rekt unless this world doesn't use oil anymore
I recently just added dynamic grid for more fun, starting from September
contact me for more details about dynamic grid EA
only 299 USD per 1 copy, can be use up to 5 accounts
Нет отзывов
