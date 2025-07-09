SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GRID OILMAN with BB_Reversal
Supachai Poltam

GRID OILMAN with BB_Reversal

Supachai Poltam
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
334
Bénéfice trades:
331 (99.10%)
Perte trades:
3 (0.90%)
Meilleure transaction:
122.30 USD
Pire transaction:
-16.31 USD
Bénéfice brut:
848.66 USD (199 557 pips)
Perte brute:
-36.92 USD (1 432 pips)
Gains consécutifs maximales:
302 (405.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
405.08 USD (302)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.20%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
32.78
Longs trades:
320 (95.81%)
Courts trades:
14 (4.19%)
Facteur de profit:
22.99
Rendement attendu:
2.43 USD
Bénéfice moyen:
2.56 USD
Perte moyenne:
-12.31 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-24.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-24.76 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.95%
Prévision annuelle:
47.97%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
24.76 USD (0.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.19% (24.76 USD)
Par fonds propres:
9.04% (1 184.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SpotCrude 316
AUDUSD 5
AUDCAD 5
EURUSD 2
AUDCHF 2
USDTHB 2
AUDJPY 1
GBPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SpotCrude 356
AUDUSD 57
AUDCAD 32
EURUSD 100
AUDCHF 46
USDTHB 163
AUDJPY 13
GBPUSD 44
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SpotCrude 166K
AUDUSD -96
AUDCAD 48
EURUSD 1.7K
AUDCHF 595
USDTHB 28K
AUDJPY 526
GBPUSD 895
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +122.30 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 302
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +405.08 USD
Perte consécutive maximale: -24.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.19 × 113
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FusionMarkets-Live
0.31 × 95
Exness-MT5Real3
0.38 × 285
FPMarkets-Live
0.42 × 322
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 241
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 1522
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.85 × 188
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
Exness-MT5Real
1.00 × 4
58 plus...
Just a simple grid that trade with full margin, no stop loss at all
there's no way this account would get rekt unless this world doesn't use oil anymore
I recently just added dynamic grid for more fun, starting from September

contact me for more details about dynamic grid EA
only 299 USD per 1 copy, can be use up to 5 accounts
Aucun avis
2025.09.17 23:26
No swaps are charged
2025.09.17 23:26
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 10:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 07:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 17:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
