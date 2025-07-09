- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 492
盈利交易:
1 481 (99.26%)
亏损交易:
11 (0.74%)
最好交易:
688.20 USD
最差交易:
-1 658.01 USD
毛利:
6 196.59 USD (2 087 068 pips)
毛利亏损:
-2 030.45 USD (1 044 914 pips)
最大连续赢利:
376 (1 489.38 USD)
最大连续盈利:
1 489.38 USD (376)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.20%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
45
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.51
长期交易:
1 439 (96.45%)
短期交易:
53 (3.55%)
利润因子:
3.05
预期回报:
2.79 USD
平均利润:
4.18 USD
平均损失:
-184.59 USD
最大连续失误:
2 (-24.76 USD)
最大连续亏损:
-1 658.01 USD (1)
每月增长:
3.80%
年度预测:
46.11%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 658.01 USD (9.90%)
相对跌幅:
结余:
4.82% (1 658.01 USD)
净值:
23.04% (3 456.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SpotCrude
|1407
|XAUUSD
|20
|AUDCAD
|14
|BTCUSD
|10
|AUDUSD
|7
|AUDCHF
|6
|NAS100
|6
|EURUSD
|4
|AUDJPY
|4
|USDTHB
|4
|GBPUSD
|3
|CHFJPY
|3
|EURCHF
|3
|XAGUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SpotCrude
|816
|XAUUSD
|615
|AUDCAD
|519
|BTCUSD
|-181
|AUDUSD
|525
|AUDCHF
|156
|NAS100
|929
|EURUSD
|116
|AUDJPY
|73
|USDTHB
|255
|GBPUSD
|-51
|CHFJPY
|392
|EURCHF
|3
|XAGUSD
|0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SpotCrude
|380K
|XAUUSD
|51K
|AUDCAD
|2.4K
|BTCUSD
|518K
|AUDUSD
|608
|AUDCHF
|1.4K
|NAS100
|24K
|EURUSD
|1.7K
|AUDJPY
|2.9K
|USDTHB
|55K
|GBPUSD
|188
|CHFJPY
|4.9K
|EURCHF
|105
|XAGUSD
|2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +688.20 USD
最差交易: -1 658 USD
最大连续赢利: 376
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 489.38 USD
最大连续亏损: -24.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
Tradeview-Live
|0.00 × 1
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
Exness-MT5Real3
|0.31 × 345
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
FPMarkets-Live
|0.44 × 323
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
FXPIG-Server
|0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
ICMarkets-MT5
|0.85 × 188
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
Just a simple grid that trade with full margin, no stop loss at all
there's no way this account would get rekt unless this world doesn't use oil anymore
I recently just added dynamic grid for more fun, starting from September
contact me for more details about dynamic grid EA
only 299 USD per 1 copy, can be use up to 5 accounts
