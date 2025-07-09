信号部分
Supachai Poltam

GRID OILMAN with BB_Reversal

Supachai Poltam
可靠性
28
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 21%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 492
盈利交易:
1 481 (99.26%)
亏损交易:
11 (0.74%)
最好交易:
688.20 USD
最差交易:
-1 658.01 USD
毛利:
6 196.59 USD (2 087 068 pips)
毛利亏损:
-2 030.45 USD (1 044 914 pips)
最大连续赢利:
376 (1 489.38 USD)
最大连续盈利:
1 489.38 USD (376)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.20%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
45
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.51
长期交易:
1 439 (96.45%)
短期交易:
53 (3.55%)
利润因子:
3.05
预期回报:
2.79 USD
平均利润:
4.18 USD
平均损失:
-184.59 USD
最大连续失误:
2 (-24.76 USD)
最大连续亏损:
-1 658.01 USD (1)
每月增长:
3.80%
年度预测:
46.11%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 658.01 USD (9.90%)
相对跌幅:
结余:
4.82% (1 658.01 USD)
净值:
23.04% (3 456.53 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
SpotCrude 1407
XAUUSD 20
AUDCAD 14
BTCUSD 10
AUDUSD 7
AUDCHF 6
NAS100 6
EURUSD 4
AUDJPY 4
USDTHB 4
GBPUSD 3
CHFJPY 3
EURCHF 3
XAGUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SpotCrude 816
XAUUSD 615
AUDCAD 519
BTCUSD -181
AUDUSD 525
AUDCHF 156
NAS100 929
EURUSD 116
AUDJPY 73
USDTHB 255
GBPUSD -51
CHFJPY 392
EURCHF 3
XAGUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SpotCrude 380K
XAUUSD 51K
AUDCAD 2.4K
BTCUSD 518K
AUDUSD 608
AUDCHF 1.4K
NAS100 24K
EURUSD 1.7K
AUDJPY 2.9K
USDTHB 55K
GBPUSD 188
CHFJPY 4.9K
EURCHF 105
XAGUSD 2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +688.20 USD
最差交易: -1 658 USD
最大连续赢利: 376
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 489.38 USD
最大连续亏损: -24.76 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.31 × 345
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
FPMarkets-Live
0.44 × 323
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.85 × 188
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
69 更多...
Just a simple grid that trade with full margin, no stop loss at all
there's no way this account would get rekt unless this world doesn't use oil anymore
I recently just added dynamic grid for more fun, starting from September

contact me for more details about dynamic grid EA
only 299 USD per 1 copy, can be use up to 5 accounts
2025.12.18 17:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 18:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.07 22:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 23:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 18:12
No swaps are charged on the signal account
2025.11.25 00:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 19:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 04:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.19 22:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 00:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 23:26
No swaps are charged
2025.09.17 23:26
No swaps are charged
