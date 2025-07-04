シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Mtradingpro
Miracle Obinna Okafor

Mtradingpro

Miracle Obinna Okafor
レビュー0件
信頼性
34週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 89%
RSGFinance-Live
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
758
利益トレード:
605 (79.81%)
損失トレード:
153 (20.18%)
ベストトレード:
1 557.76 USD
最悪のトレード:
-2 610.16 USD
総利益:
33 513.99 USD (1 066 750 pips)
総損失:
-17 734.67 USD (473 133 pips)
最大連続の勝ち:
43 (1 140.81 USD)
最大連続利益:
2 058.74 USD (15)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
90.12%
最大入金額:
28.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
56
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
2.30
長いトレード:
758 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.89
期待されたペイオフ:
20.82 USD
平均利益:
55.40 USD
平均損失:
-115.91 USD
最大連続の負け:
6 (-1 618.85 USD)
最大連続損失:
-5 367.35 USD (3)
月間成長:
14.40%
年間予想:
174.76%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6 866.73 USD (17.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.00% (6 866.73 USD)
エクイティによる:
57.73% (14 531.71 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDex 742
EURJPYex 10
BTCUSDex 5
AUDCADex 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDex 16K
EURJPYex 89
BTCUSDex 69
AUDCADex 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDex 230K
EURJPYex 5.4K
BTCUSDex 440K
AUDCADex -12
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 557.76 USD
最悪のトレード: -2 610 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 140.81 USD
最大連続損失: -1 618.85 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSGFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

We trade with proven algorithms, delivering no risk trading opportunities to our clients
レビューなし
2025.11.10 21:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 14:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 00:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 23:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 08:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 09:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.03 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Mtradingpro
30 USD/月
89%
0
0
USD
32K
USD
34
96%
758
79%
90%
1.88
20.82
USD
58%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください