トレード:
758
利益トレード:
605 (79.81%)
損失トレード:
153 (20.18%)
ベストトレード:
1 557.76 USD
最悪のトレード:
-2 610.16 USD
総利益:
33 513.99 USD (1 066 750 pips)
総損失:
-17 734.67 USD (473 133 pips)
最大連続の勝ち:
43 (1 140.81 USD)
最大連続利益:
2 058.74 USD (15)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
90.12%
最大入金額:
28.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
56
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
2.30
長いトレード:
758 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.89
期待されたペイオフ:
20.82 USD
平均利益:
55.40 USD
平均損失:
-115.91 USD
最大連続の負け:
6 (-1 618.85 USD)
最大連続損失:
-5 367.35 USD (3)
月間成長:
14.40%
年間予想:
174.76%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6 866.73 USD (17.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.00% (6 866.73 USD)
エクイティによる:
57.73% (14 531.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDex
|742
|EURJPYex
|10
|BTCUSDex
|5
|AUDCADex
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDex
|16K
|EURJPYex
|89
|BTCUSDex
|69
|AUDCADex
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDex
|230K
|EURJPYex
|5.4K
|BTCUSDex
|440K
|AUDCADex
|-12
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 557.76 USD
最悪のトレード: -2 610 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 140.81 USD
最大連続損失: -1 618.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSGFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
