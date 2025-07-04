SeñalesSecciones
Miracle Obinna Okafor

Mtradingpro

Miracle Obinna Okafor
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 89%
RSGFinance-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
758
Transacciones Rentables:
605 (79.81%)
Transacciones Irrentables:
153 (20.18%)
Mejor transacción:
1 557.76 USD
Peor transacción:
-2 610.16 USD
Beneficio Bruto:
33 513.99 USD (1 066 750 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 734.67 USD (473 133 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (1 140.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 058.74 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
90.12%
Carga máxima del depósito:
28.85%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
56
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
2.30
Transacciones Largas:
758 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.89
Beneficio Esperado:
20.82 USD
Beneficio medio:
55.40 USD
Pérdidas medias:
-115.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1 618.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 367.35 USD (3)
Crecimiento al mes:
14.40%
Pronóstico anual:
174.76%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6 866.73 USD (17.89%)
Reducción relativa:
De balance:
20.00% (6 866.73 USD)
De fondos:
57.73% (14 531.71 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDex 742
EURJPYex 10
BTCUSDex 5
AUDCADex 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDex 16K
EURJPYex 89
BTCUSDex 69
AUDCADex 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDex 230K
EURJPYex 5.4K
BTCUSDex 440K
AUDCADex -12
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 557.76 USD
Peor transacción: -2 610 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 140.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 618.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RSGFinance-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

We trade with proven algorithms, delivering no risk trading opportunities to our clients
No hay comentarios
2025.11.10 21:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 14:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 00:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 23:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 08:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 09:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.03 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Mtradingpro
30 USD al mes
89%
0
0
USD
32K
USD
34
96%
758
79%
90%
1.88
20.82
USD
58%
1:100
