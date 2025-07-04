SinaisSeções
Miracle Obinna Okafor

Mtradingpro

Miracle Obinna Okafor
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 89%
RSGFinance-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
758
Negociações com lucro:
605 (79.81%)
Negociações com perda:
153 (20.18%)
Melhor negociação:
1 557.76 USD
Pior negociação:
-2 610.16 USD
Lucro bruto:
33 513.99 USD (1 066 750 pips)
Perda bruta:
-17 734.67 USD (473 133 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (1 140.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 058.74 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
90.12%
Depósito máximo carregado:
28.85%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
2.30
Negociações longas:
758 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.89
Valor esperado:
20.82 USD
Lucro médio:
55.40 USD
Perda média:
-115.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 618.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 367.35 USD (3)
Crescimento mensal:
14.40%
Previsão anual:
174.76%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6 866.73 USD (17.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.00% (6 866.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.73% (14 531.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDex 742
EURJPYex 10
BTCUSDex 5
AUDCADex 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDex 16K
EURJPYex 89
BTCUSDex 69
AUDCADex 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDex 230K
EURJPYex 5.4K
BTCUSDex 440K
AUDCADex -12
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 557.76 USD
Pior negociação: -2 610 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 140.81 USD
Máxima perda consecutiva: -1 618.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSGFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

We trade with proven algorithms, delivering no risk trading opportunities to our clients
Sem comentários
2025.11.10 21:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 14:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 00:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 23:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 08:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 09:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.03 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
