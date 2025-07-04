SegnaliSezioni
Miracle Obinna Okafor

Mtradingpro

Miracle Obinna Okafor
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 72%
RSGFinance-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
296
Profit Trade:
231 (78.04%)
Loss Trade:
65 (21.96%)
Best Trade:
1 557.76 USD
Worst Trade:
-322.23 USD
Profitto lordo:
18 561.03 USD (268 398 pips)
Perdita lorda:
-5 520.11 USD (190 014 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (1 140.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 058.74 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
82.09%
Massimo carico di deposito:
28.85%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.86
Long Trade:
296 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.36
Profitto previsto:
44.06 USD
Profitto medio:
80.35 USD
Perdita media:
-84.92 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 618.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 618.85 USD (6)
Crescita mensile:
11.72%
Previsione annuale:
142.19%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 659.52 USD (5.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.12% (1 659.52 USD)
Per equità:
57.73% (14 531.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDex 293
BTCUSDex 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDex 13K
BTCUSDex -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDex 138K
BTCUSDex 22K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 557.76 USD
Worst Trade: -322 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 140.81 USD
Massima perdita consecutiva: -1 618.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RSGFinance-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

We trade with proven algorithms, delivering no risk trading opportunities to our clients
Non ci sono recensioni
2025.08.12 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 14:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 00:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 23:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 08:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 09:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.03 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.03 09:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
