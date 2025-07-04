СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Mtradingpro
Miracle Obinna Okafor

Mtradingpro

Miracle Obinna Okafor
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 86%
RSGFinance-Live
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
741
Прибыльных трейдов:
592 (79.89%)
Убыточных трейдов:
149 (20.11%)
Лучший трейд:
1 557.76 USD
Худший трейд:
-2 610.16 USD
Общая прибыль:
32 981.95 USD (1 052 632 pips)
Общий убыток:
-17 582.09 USD (466 844 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (1 140.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 058.74 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
90.12%
Макс. загрузка депозита:
28.85%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
2.24
Длинных трейдов:
741 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
20.78 USD
Средняя прибыль:
55.71 USD
Средний убыток:
-118.00 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 618.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 367.35 USD (3)
Прирост в месяц:
11.87%
Годовой прогноз:
144.05%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6 866.73 USD (17.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.00% (6 866.73 USD)
По эквити:
57.73% (14 531.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDex 725
EURJPYex 10
BTCUSDex 5
AUDCADex 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDex 15K
EURJPYex 89
BTCUSDex 69
AUDCADex 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDex 222K
EURJPYex 5.4K
BTCUSDex 440K
AUDCADex -12
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 557.76 USD
Худший трейд: -2 610 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 140.81 USD
Макс. убыток в серии: -1 618.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSGFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

We trade with proven algorithms, delivering no risk trading opportunities to our clients
Нет отзывов
2025.11.10 21:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 14:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 00:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 23:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 08:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 09:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.03 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mtradingpro
30 USD в месяц
86%
0
0
USD
31K
USD
34
96%
741
79%
90%
1.87
20.78
USD
58%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.