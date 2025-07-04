- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
741
Прибыльных трейдов:
592 (79.89%)
Убыточных трейдов:
149 (20.11%)
Лучший трейд:
1 557.76 USD
Худший трейд:
-2 610.16 USD
Общая прибыль:
32 981.95 USD (1 052 632 pips)
Общий убыток:
-17 582.09 USD (466 844 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (1 140.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 058.74 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
90.12%
Макс. загрузка депозита:
28.85%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
2.24
Длинных трейдов:
741 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
20.78 USD
Средняя прибыль:
55.71 USD
Средний убыток:
-118.00 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 618.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 367.35 USD (3)
Прирост в месяц:
11.87%
Годовой прогноз:
144.05%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6 866.73 USD (17.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.00% (6 866.73 USD)
По эквити:
57.73% (14 531.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDex
|725
|EURJPYex
|10
|BTCUSDex
|5
|AUDCADex
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDex
|15K
|EURJPYex
|89
|BTCUSDex
|69
|AUDCADex
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDex
|222K
|EURJPYex
|5.4K
|BTCUSDex
|440K
|AUDCADex
|-12
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 557.76 USD
Худший трейд: -2 610 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 140.81 USD
Макс. убыток в серии: -1 618.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSGFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
We trade with proven algorithms, delivering no risk trading opportunities to our clients
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
86%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
34
96%
741
79%
90%
1.87
20.78
USD
USD
58%
1:100