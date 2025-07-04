- 자본
- 축소
트레이드:
767
이익 거래:
607 (79.13%)
손실 거래:
160 (20.86%)
최고의 거래:
1 557.76 USD
최악의 거래:
-2 610.16 USD
총 수익:
33 548.24 USD (1 068 726 pips)
총 손실:
-21 748.31 USD (514 574 pips)
연속 최대 이익:
43 (1 140.81 USD)
연속 최대 이익:
2 058.74 USD (15)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
90.12%
최대 입금량:
28.85%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
1.72
롱(주식매수):
767 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
15.38 USD
평균 이익:
55.27 USD
평균 손실:
-135.93 USD
연속 최대 손실:
7 (-4 013.64 USD)
연속 최대 손실:
-5 367.35 USD (3)
월별 성장률:
-3.21%
연간 예측:
-38.99%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
6 866.73 USD (17.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.00% (6 866.73 USD)
자본금별:
57.73% (14 531.71 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDex
|749
|EURJPYex
|12
|BTCUSDex
|5
|AUDCADex
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDex
|12K
|EURJPYex
|99
|BTCUSDex
|69
|AUDCADex
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDex
|190K
|EURJPYex
|5.9K
|BTCUSDex
|440K
|AUDCADex
|-12
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 557.76 USD
최악의 거래: -2 610 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 140.81 USD
연속 최대 손실: -4 013.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RSGFinance-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
We trade with proven algorithms, delivering no risk trading opportunities to our clients
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
65%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
36
96%
767
79%
90%
1.54
15.38
USD
USD
58%
1:100