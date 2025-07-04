시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Mtradingpro
Miracle Obinna Okafor

Mtradingpro

Miracle Obinna Okafor
0 리뷰
안정성
36
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 65%
RSGFinance-Live
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
767
이익 거래:
607 (79.13%)
손실 거래:
160 (20.86%)
최고의 거래:
1 557.76 USD
최악의 거래:
-2 610.16 USD
총 수익:
33 548.24 USD (1 068 726 pips)
총 손실:
-21 748.31 USD (514 574 pips)
연속 최대 이익:
43 (1 140.81 USD)
연속 최대 이익:
2 058.74 USD (15)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
90.12%
최대 입금량:
28.85%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
1.72
롱(주식매수):
767 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
15.38 USD
평균 이익:
55.27 USD
평균 손실:
-135.93 USD
연속 최대 손실:
7 (-4 013.64 USD)
연속 최대 손실:
-5 367.35 USD (3)
월별 성장률:
-3.21%
연간 예측:
-38.99%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
6 866.73 USD (17.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.00% (6 866.73 USD)
자본금별:
57.73% (14 531.71 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLDex 749
EURJPYex 12
BTCUSDex 5
AUDCADex 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLDex 12K
EURJPYex 99
BTCUSDex 69
AUDCADex 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLDex 190K
EURJPYex 5.9K
BTCUSDex 440K
AUDCADex -12
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 557.76 USD
최악의 거래: -2 610 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 140.81 USD
연속 최대 손실: -4 013.64 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RSGFinance-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

We trade with proven algorithms, delivering no risk trading opportunities to our clients
리뷰 없음
2026.01.06 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 21:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 14:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 00:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 23:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 08:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Mtradingpro
월별 30 USD
65%
0
0
USD
28K
USD
36
96%
767
79%
90%
1.54
15.38
USD
58%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.