Miracle Obinna Okafor

Mtradingpro

Miracle Obinna Okafor
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 89%
RSGFinance-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
761
Gewinntrades:
607 (79.76%)
Verlusttrades:
154 (20.24%)
Bester Trade:
1 557.76 USD
Schlechtester Trade:
-2 610.16 USD
Bruttoprofit:
33 548.24 USD (1 068 726 pips)
Bruttoverlust:
-17 736.26 USD (473 194 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (1 140.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 058.74 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
90.12%
Max deposit load:
28.85%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
59
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
2.30
Long-Positionen:
761 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.89
Mathematische Gewinnerwartung:
20.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
55.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-115.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-1 618.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 367.35 USD (3)
Wachstum pro Monat :
13.37%
Jahresprognose:
162.26%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
6 866.73 USD (17.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.00% (6 866.73 USD)
Kapital:
57.73% (14 531.71 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLDex 743
EURJPYex 12
BTCUSDex 5
AUDCADex 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLDex 16K
EURJPYex 99
BTCUSDex 69
AUDCADex 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLDex 231K
EURJPYex 5.9K
BTCUSDex 440K
AUDCADex -12
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 557.76 USD
Schlechtester Trade: -2 610 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 140.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 618.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RSGFinance-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

We trade with proven algorithms, delivering no risk trading opportunities to our clients
Keine Bewertungen
2025.11.10 21:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 14:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 00:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 23:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 08:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 09:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.03 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
