SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Mtradingpro
Miracle Obinna Okafor

Mtradingpro

Miracle Obinna Okafor
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 71%
RSGFinance-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
290
Bénéfice trades:
225 (77.58%)
Perte trades:
65 (22.41%)
Meilleure transaction:
1 557.76 USD
Pire transaction:
-322.23 USD
Bénéfice brut:
18 281.32 USD (260 017 pips)
Perte brute:
-5 520.11 USD (190 014 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (1 140.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 058.74 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
82.09%
Charge de dépôt maximale:
28.85%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
7.69
Longs trades:
290 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
3.31
Rendement attendu:
44.00 USD
Bénéfice moyen:
81.25 USD
Perte moyenne:
-84.92 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 618.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 618.85 USD (6)
Croissance mensuelle:
10.93%
Prévision annuelle:
132.63%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 659.52 USD (5.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.12% (1 659.52 USD)
Par fonds propres:
57.73% (14 531.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDex 287
BTCUSDex 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDex 13K
BTCUSDex -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDex 129K
BTCUSDex 22K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 557.76 USD
Pire transaction: -322 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1 140.81 USD
Perte consécutive maximale: -1 618.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RSGFinance-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

We trade with proven algorithms, delivering no risk trading opportunities to our clients
Aucun avis
2025.08.12 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 14:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 00:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 23:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 08:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 09:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.03 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.03 09:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mtradingpro
30 USD par mois
71%
0
0
USD
29K
USD
21
91%
290
77%
82%
3.31
44.00
USD
58%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.