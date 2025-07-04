- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
750
盈利交易:
599 (79.86%)
亏损交易:
151 (20.13%)
最好交易:
1 557.76 USD
最差交易:
-2 610.16 USD
毛利:
33 264.18 USD (1 059 054 pips)
毛利亏损:
-17 714.35 USD (472 118 pips)
最大连续赢利:
43 (1 140.81 USD)
最大连续盈利:
2 058.74 USD (15)
夏普比率:
0.13
交易活动:
90.12%
最大入金加载:
28.85%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
56
平均持有时间:
20 小时
采收率:
2.26
长期交易:
750 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.88
预期回报:
20.73 USD
平均利润:
55.53 USD
平均损失:
-117.31 USD
最大连续失误:
6 (-1 618.85 USD)
最大连续亏损:
-5 367.35 USD (3)
每月增长:
13.45%
年度预测:
165.60%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6 866.73 USD (17.89%)
相对跌幅:
结余:
20.00% (6 866.73 USD)
净值:
57.73% (14 531.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDex
|734
|EURJPYex
|10
|BTCUSDex
|5
|AUDCADex
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDex
|15K
|EURJPYex
|89
|BTCUSDex
|69
|AUDCADex
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDex
|223K
|EURJPYex
|5.4K
|BTCUSDex
|440K
|AUDCADex
|-12
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 557.76 USD
最差交易: -2 610 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 140.81 USD
最大连续亏损: -1 618.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSGFinance-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
