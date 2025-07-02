- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
241
利益トレード:
120 (49.79%)
損失トレード:
121 (50.21%)
ベストトレード:
1 035.00 USD
最悪のトレード:
-791.67 USD
総利益:
67 846.06 USD (509 779 pips)
総損失:
-51 298.30 USD (357 440 pips)
最大連続の勝ち:
12 (8 980.49 USD)
最大連続利益:
8 980.49 USD (12)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
77.14%
最大入金額:
9.87%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.42
長いトレード:
167 (69.29%)
短いトレード:
74 (30.71%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
68.66 USD
平均利益:
565.38 USD
平均損失:
-423.95 USD
最大連続の負け:
15 (-9 293.20 USD)
最大連続損失:
-9 293.20 USD (15)
月間成長:
-12.17%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 867.34 USD
最大の:
11 655.31 USD (33.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.60% (3 867.34 USD)
エクイティによる:
7.49% (780.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|241
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|152K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 035.00 USD
最悪のトレード: -792 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +8 980.49 USD
最大連続損失: -9 293.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
XAUUSD only <3
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
129%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
26
0%
241
49%
77%
1.32
68.66
USD
USD
35%
1:50