Trades insgesamt:
242
Gewinntrades:
121 (50.00%)
Verlusttrades:
121 (50.00%)
Bester Trade:
1 035.00 USD
Schlechtester Trade:
-791.67 USD
Bruttoprofit:
68 851.81 USD (513 822 pips)
Bruttoverlust:
-51 298.30 USD (357 440 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (8 980.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 980.49 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
77.14%
Max deposit load:
9.87%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.51
Long-Positionen:
167 (69.01%)
Short-Positionen:
75 (30.99%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
72.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
569.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-423.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-9 293.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9 293.20 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-15.44%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 867.34 USD
Maximaler:
11 655.31 USD (33.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.60% (3 867.34 USD)
Kapital:
7.49% (780.97 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|242
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|156K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 035.00 USD
Schlechtester Trade: -792 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8 980.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9 293.20 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
XAUUSD only <3
