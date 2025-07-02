SignaleKategorien
Laura Wilhelmina Theresia

Lalatrade

Laura Wilhelmina Theresia
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 138%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
242
Gewinntrades:
121 (50.00%)
Verlusttrades:
121 (50.00%)
Bester Trade:
1 035.00 USD
Schlechtester Trade:
-791.67 USD
Bruttoprofit:
68 851.81 USD (513 822 pips)
Bruttoverlust:
-51 298.30 USD (357 440 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (8 980.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 980.49 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
77.14%
Max deposit load:
9.87%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.51
Long-Positionen:
167 (69.01%)
Short-Positionen:
75 (30.99%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
72.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
569.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-423.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-9 293.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9 293.20 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-15.44%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 867.34 USD
Maximaler:
11 655.31 USD (33.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.60% (3 867.34 USD)
Kapital:
7.49% (780.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 242
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 156K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 035.00 USD
Schlechtester Trade: -792 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8 980.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9 293.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 196 ...
XAUUSD only <3
Keine Bewertungen
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.46% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 19:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.62% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 10:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 08:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 19:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.13 23:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
