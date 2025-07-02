SinaisSeções
Laura Wilhelmina Theresia

Lalatrade

Laura Wilhelmina Theresia
0 comentários
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 129%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
241
Negociações com lucro:
120 (49.79%)
Negociações com perda:
121 (50.21%)
Melhor negociação:
1 035.00 USD
Pior negociação:
-791.67 USD
Lucro bruto:
67 846.06 USD (509 779 pips)
Perda bruta:
-51 298.30 USD (357 440 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (8 980.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 980.49 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
77.14%
Depósito máximo carregado:
9.87%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.42
Negociações longas:
167 (69.29%)
Negociações curtas:
74 (30.71%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
68.66 USD
Lucro médio:
565.38 USD
Perda média:
-423.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-9 293.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9 293.20 USD (15)
Crescimento mensal:
-12.17%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 867.34 USD
Máximo:
11 655.31 USD (33.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.60% (3 867.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.49% (780.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 241
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 152K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 035.00 USD
Pior negociação: -792 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +8 980.49 USD
Máxima perda consecutiva: -9 293.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 mais ...
XAUUSD only <3
Sem comentários
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.46% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 19:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.62% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 10:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 08:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 19:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.13 23:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.