- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
241
Negociações com lucro:
120 (49.79%)
Negociações com perda:
121 (50.21%)
Melhor negociação:
1 035.00 USD
Pior negociação:
-791.67 USD
Lucro bruto:
67 846.06 USD (509 779 pips)
Perda bruta:
-51 298.30 USD (357 440 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (8 980.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 980.49 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
77.14%
Depósito máximo carregado:
9.87%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.42
Negociações longas:
167 (69.29%)
Negociações curtas:
74 (30.71%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
68.66 USD
Lucro médio:
565.38 USD
Perda média:
-423.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-9 293.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9 293.20 USD (15)
Crescimento mensal:
-12.17%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 867.34 USD
Máximo:
11 655.31 USD (33.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.60% (3 867.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.49% (780.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|241
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|152K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 035.00 USD
Pior negociação: -792 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +8 980.49 USD
Máxima perda consecutiva: -9 293.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...
XAUUSD only <3
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
129%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
26
0%
241
49%
77%
1.32
68.66
USD
USD
35%
1:50