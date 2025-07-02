- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
40 (44.44%)
Loss Trade:
50 (55.56%)
Best Trade:
498.00 USD
Worst Trade:
-511.34 USD
Profitto lordo:
15 275.75 USD (154 746 pips)
Perdita lorda:
-13 082.95 USD (128 343 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (2 820.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 820.43 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
89.96%
Massimo carico di deposito:
9.87%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.54
Long Trade:
62 (68.89%)
Short Trade:
28 (31.11%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
24.36 USD
Profitto medio:
381.89 USD
Perdita media:
-261.66 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-2 780.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 780.12 USD (11)
Crescita mensile:
75.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 867.34 USD
Massimale:
4 026.72 USD (56.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.60% (3 867.34 USD)
Per equità:
7.49% (780.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +498.00 USD
Worst Trade: -511 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +2 820.43 USD
Massima perdita consecutiva: -2 780.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
XAUUSD only <3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
13
0%
90
44%
90%
1.16
24.36
USD
USD
35%
1:50