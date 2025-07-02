- 자본
- 축소
트레이드:
250
이익 거래:
124 (49.60%)
손실 거래:
126 (50.40%)
최고의 거래:
1 035.00 USD
최악의 거래:
-791.67 USD
총 수익:
71 529.38 USD (526 822 pips)
총 손실:
-54 421.90 USD (376 140 pips)
연속 최대 이익:
12 (8 980.49 USD)
연속 최대 이익:
8 980.49 USD (12)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
74.37%
최대 입금량:
9.87%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.30
롱(주식매수):
174 (69.60%)
숏(주식차입매도):
76 (30.40%)
수익 요인:
1.31
기대수익:
68.43 USD
평균 이익:
576.85 USD
평균 손실:
-431.92 USD
연속 최대 손실:
15 (-9 293.20 USD)
연속 최대 손실:
-9 293.20 USD (15)
월별 성장률:
-1.68%
연간 예측:
-20.42%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 867.34 USD
최대한의:
13 152.40 USD (38.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.60% (3 867.34 USD)
자본금별:
7.49% (780.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|250
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|151K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 035.00 USD
최악의 거래: -792 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +8 980.49 USD
연속 최대 손실: -9 293.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
XAUUSD only <3
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
134%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
28
0%
250
49%
74%
1.31
68.43
USD
USD
35%
1:50