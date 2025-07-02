- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
239
Прибыльных трейдов:
120 (50.20%)
Убыточных трейдов:
119 (49.79%)
Лучший трейд:
1 035.00 USD
Худший трейд:
-791.67 USD
Общая прибыль:
67 846.06 USD (509 779 pips)
Общий убыток:
-50 288.30 USD (353 440 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (8 980.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 980.49 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
78.36%
Макс. загрузка депозита:
9.87%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.51
Длинных трейдов:
165 (69.04%)
Коротких трейдов:
74 (30.96%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
73.46 USD
Средняя прибыль:
565.38 USD
Средний убыток:
-422.59 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-9 293.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 293.20 USD (15)
Прирост в месяц:
-6.99%
Годовой прогноз:
-84.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 867.34 USD
Максимальная:
11 655.31 USD (33.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.60% (3 867.34 USD)
По эквити:
7.49% (780.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|239
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|156K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 035.00 USD
Худший трейд: -792 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +8 980.49 USD
Макс. убыток в серии: -9 293.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
XAUUSD only <3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
138%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
26
0%
239
50%
78%
1.34
73.46
USD
USD
35%
1:50