Laura Wilhelmina Theresia

Lalatrade

Laura Wilhelmina Theresia
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 138%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
239
Прибыльных трейдов:
120 (50.20%)
Убыточных трейдов:
119 (49.79%)
Лучший трейд:
1 035.00 USD
Худший трейд:
-791.67 USD
Общая прибыль:
67 846.06 USD (509 779 pips)
Общий убыток:
-50 288.30 USD (353 440 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (8 980.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 980.49 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
78.36%
Макс. загрузка депозита:
9.87%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.51
Длинных трейдов:
165 (69.04%)
Коротких трейдов:
74 (30.96%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
73.46 USD
Средняя прибыль:
565.38 USD
Средний убыток:
-422.59 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-9 293.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 293.20 USD (15)
Прирост в месяц:
-6.99%
Годовой прогноз:
-84.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 867.34 USD
Максимальная:
11 655.31 USD (33.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.60% (3 867.34 USD)
По эквити:
7.49% (780.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 239
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 156K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 035.00 USD
Худший трейд: -792 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +8 980.49 USD
Макс. убыток в серии: -9 293.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
XAUUSD only <3
Нет отзывов
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.46% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 19:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.62% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 10:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 08:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 19:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.13 23:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
