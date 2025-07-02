SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Lalatrade
Laura Wilhelmina Theresia

Lalatrade

Laura Wilhelmina Theresia
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 129%
MaxrichGroup-Real
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
241
Transacciones Rentables:
120 (49.79%)
Transacciones Irrentables:
121 (50.21%)
Mejor transacción:
1 035.00 USD
Peor transacción:
-791.67 USD
Beneficio Bruto:
67 846.06 USD (509 779 pips)
Pérdidas Brutas:
-51 298.30 USD (357 440 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (8 980.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 980.49 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
77.14%
Carga máxima del depósito:
9.87%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.42
Transacciones Largas:
167 (69.29%)
Transacciones Cortas:
74 (30.71%)
Factor de Beneficio:
1.32
Beneficio Esperado:
68.66 USD
Beneficio medio:
565.38 USD
Pérdidas medias:
-423.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-9 293.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9 293.20 USD (15)
Crecimiento al mes:
-12.17%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 867.34 USD
Máxima:
11 655.31 USD (33.70%)
Reducción relativa:
De balance:
34.60% (3 867.34 USD)
De fondos:
7.49% (780.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 241
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 152K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 035.00 USD
Peor transacción: -792 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +8 980.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9 293.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 196...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
XAUUSD only <3
No hay comentarios
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.46% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 19:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.62% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 10:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 08:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 19:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.13 23:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Lalatrade
30 USD al mes
129%
0
0
USD
28K
USD
26
0%
241
49%
77%
1.32
68.66
USD
35%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.