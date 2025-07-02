- Incremento
Total de Trades:
241
Transacciones Rentables:
120 (49.79%)
Transacciones Irrentables:
121 (50.21%)
Mejor transacción:
1 035.00 USD
Peor transacción:
-791.67 USD
Beneficio Bruto:
67 846.06 USD (509 779 pips)
Pérdidas Brutas:
-51 298.30 USD (357 440 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (8 980.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 980.49 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
77.14%
Carga máxima del depósito:
9.87%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.42
Transacciones Largas:
167 (69.29%)
Transacciones Cortas:
74 (30.71%)
Factor de Beneficio:
1.32
Beneficio Esperado:
68.66 USD
Beneficio medio:
565.38 USD
Pérdidas medias:
-423.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-9 293.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9 293.20 USD (15)
Crecimiento al mes:
-12.17%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 867.34 USD
Máxima:
11 655.31 USD (33.70%)
Reducción relativa:
De balance:
34.60% (3 867.34 USD)
De fondos:
7.49% (780.97 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|241
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|152K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 035.00 USD
Peor transacción: -792 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +8 980.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9 293.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
XAUUSD only <3
No hay comentarios
