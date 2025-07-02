- 成长
交易:
240
盈利交易:
120 (50.00%)
亏损交易:
120 (50.00%)
最好交易:
1 035.00 USD
最差交易:
-791.67 USD
毛利:
67 846.06 USD (509 779 pips)
毛利亏损:
-50 793.30 USD (355 440 pips)
最大连续赢利:
12 (8 980.49 USD)
最大连续盈利:
8 980.49 USD (12)
夏普比率:
0.15
交易活动:
77.14%
最大入金加载:
9.87%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.46
长期交易:
166 (69.17%)
短期交易:
74 (30.83%)
利润因子:
1.34
预期回报:
71.05 USD
平均利润:
565.38 USD
平均损失:
-423.28 USD
最大连续失误:
15 (-9 293.20 USD)
最大连续亏损:
-9 293.20 USD (15)
每月增长:
-10.03%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 867.34 USD
最大值:
11 655.31 USD (33.70%)
相对跌幅:
结余:
34.60% (3 867.34 USD)
净值:
7.49% (780.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|240
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|154K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 035.00 USD
最差交易: -792 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +8 980.49 USD
最大连续亏损: -9 293.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
XAUUSD only <3
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
133%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
26
0%
240
50%
77%
1.33
71.05
USD
USD
35%
1:50